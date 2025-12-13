多次肇事遭收牌！高雄小黃運將不滿被斷生路 「車內點火」猛撞車行洩憤

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄市鳳山區中崙路一間車行，今（13）日上午發生驚悚事件，一輛計程車突然衝撞進車行內，險些撞上店內2名員工，而車輛內部已經著火，火勢猛烈且濃煙密布，空氣中瀰漫著濃重的汽油味，場面相當危急，車內69歲賴姓男子被救出送往醫院，目前尚未脫險。據悉，他因過去發生交通事故，導致保險公司拒絕承保，車行決定收回其車牌，他自覺生計遭斷，憤而縱火並開車衝撞報復。確切的犯案動機與詳細經過，仍待警方後續調查釐清。

計程車衝入車行時，車內已燃起熊熊烈火，黑煙不斷從車門縫竄出。（圖／翻攝畫面）

初步調查，肇事的賴姓司機靠行在何姓男子所經營的計程車行兼汽車保養廠。但由於賴男之前駕駛時屢屢發生車禍，導致保險公司拒絕承保，車行於11月取消了他的靠行資格並取走車牌。

賴男認為車行斷他生路，今日上午10點左右，他與何姓負責人理論，雙方溝通無果；賴男點燃計程車內預先準備好的汽油，接著便直接駕駛著著火的車輛衝入車行內部。從監視器畫面可見，何姓負責人與另名女員工見計程車衝過來，驚險閃過，而車內這時已經燃起烈火，黑煙不斷從車門縫竄出，何姓負責人立刻抓起車行內的滅火器上前狂噴，店內瞬間滿是白色粉霧。

警消趕到現場時，賴男倒在駕駛座上，除臉部與手部遭受燒燙傷，還因吸入過多粉塵與濃煙而失去意識，隨即被緊急送往醫院，經醫護人員評估後已進行插管搶救。車行負責人何男已決定對賴男提出告訴，目前全案正由警方積極處理，將依毀損、殺人未遂及公共危險等罪嫌進行偵辦。

賴姓男子不滿車行收回車牌，憤而縱火並開車衝撞報復，場面一度危急。（圖／翻攝畫面）

