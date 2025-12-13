多次肇事「不滿遭收牌」！ 高雄小黃運將點火燒車衝撞車行

高雄竟然有小黃司機將後座點火，開車衝撞車行，車行人員見狀趕緊撲滅，司機燒燙傷送醫，據了解司機因為肇事太多，被車行收牌，司機認為車行斷他生路，才會憤而燒車衝撞。

一輛小黃衝進車行，車身還有燒毀痕跡，高雄鳳山區1名小黃司機因肇事太多次，遭保險公司拒保，車行於是把牌收回來，等於是不能營業。

可這名司機就是靠開計程車維生，他認為車行把牌沒收是在斷他活路，竟然氣得在後座點火，再開著車衝進車行。所幸車行人員立刻拿滅火器撲滅火勢，司機則是燒燙傷送醫，目前意識清楚，警方獲報也到場處理，全案依法偵辦。

廣告 廣告

車行人員及時拿滅火器撲滅火勢，小黃司機則是燒燙傷送醫。圖／台視新聞

高雄／梁子玥 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

轎車爆炸燒到剩骨架 男駕駛稱「在車上烤肉」神情恍惚被救出

濃煙從對面山頭可見！九份遊覽車驚傳火燒車 旅客全下車觀光幸無人傷

中和恐怖行糾！騎士不滿險遭撞 怒扔蝴蝶炮害「火燒車」