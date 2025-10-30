多次越界撩人妻 王子、粿粿「長達1年半」8段曖昧對話全起底

粿粿被控婚內出軌王子，兩人的曖昧似乎早就有跡可循。翻攝自IG



前中信啦啦隊成員粿粿爆出婚外情，粿粿的丈夫范姜彥豐29日公開控訴妻子「婚內出軌」，直接點名王子（邱勝翊）就是第三者，強調手上握有未公開的關鍵證據，引發演藝圈震撼。事件爆發後，網友陸續挖出兩人在社群平台長期以來的曖昧互動，從2023年底起就屢次「公然調情」，內容大多頗為越界。

2023年底，王子與粿粿、胡釋安、胡祖薇等人共同上胡瓜YouTube節目。錄影後王子發文感嘆「我們聚在一起又想起當時運動會的熱血」，還玩笑寫下：「她（粿粿）是沒在做事都在做人。」簡廷芮留言：「都在做人是怎樣啦！」王子則回覆：「對啊，就蹦出個粿醬啊！」

2024年3月上旬，王子上傳滑雪影片，背景音樂選用〈Desce Pro Play (PA PA PA)〉。粿粿留言「Papapa」，王子則回：「對啪啪啪情有獨鍾？」

2025年3月中旬，王子舉辦〈Candy〉簽唱會，粿粿留言：「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳。」王子回覆：「傻眼，妳比較適合。」

2025年初，范姜彥豐、王子、粿粿等人同遊日本，范姜在IG發文感謝王子安排，王子卻在留言區tag粿粿寫道：「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過。」范姜回：「請出來解釋清楚。」粿粿則tag王子回：「怎麼可能，是每天吧。」

2025年4月，王子生日當天，粿粿留言：「永遠e起（一起）慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈生日快樂！」王子回覆：「together～傻眼是44年。」

2025年5月20日，象徵「我愛你」的520當天，粿粿未PO老公合照，反而上傳與王子合影，並寫下：「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」王子留言：「可可愛愛。」

2025年中，王子新歌〈Candy〉歌詞含「I want you eat me like a candy」的露骨字句。粿粿發文使用該曲當背景音樂，王子留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」同時，范姜也曾留言「敢不敢滑到60歲❤️」，但粿粿未理會。

另外，王子2024年底發文總結一年心情：「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇。」其中一張照片竟出現粿粿抱著家人的畫面，當時雖未引發爭議，如今再度被起底，成為「有跡可循」的證據之一。

范姜彥豐昨日控訴妻子「婚內出軌」後，粿粿回應：「婚姻結束我曾多次理性協商，但對方開出的離婚金額超出負擔。」她強調范姜的影片有諸多不符事實之處，承諾將整理事實對外說明；王子則發表聲明，承認與粿粿「超越朋友界線」，但否認是第三者，並向范姜及社會大眾致歉。

