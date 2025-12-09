多次騷擾曹雅雯！超狂女粉遭逮畫面曝

高雄市鳥松區一家醫院於12月3日晚間在醫學大樓大廳舉辦公益演唱會，金曲歌后曹雅雯獻唱，卻發生粉絲騷擾事件。仁武分局接獲藝人經紀團隊通報，指一名女粉絲揚言前往會場滋事，警方到場維護秩序並當場逮捕該名違反保護令的女子。

仁武分局接獲藝人經紀團隊通報，指一名女粉絲揚言前往會場滋事，警方到場維護秩序並當場逮捕該名違反保護令的女子。（圖/警方提供）

據了解，這名劉姓外籍女粉絲先前多次騷擾曹雅雯，新北地方法院已核發保護令在案。保護令明文規定「相對人不得監視、觀察、跟蹤或知悉聲請人行蹤」。然而上個月底曹雅雯在高雄市衛武營的演唱會上，劉姓女子依舊現身，令曹雅雯感到錯愕與恐慌，讓她只唱了兩首歌後便匆忙退場。

12月3日晚間在曹雅雯準備上台演出前，仁武分局警方向劉姓女子出示保護令，告知其行為已違反保護令規定，並將其帶離現場。為避免滋擾行為影響現場秩序，警方依違反跟蹤騷擾防制法及保護令限制行動規定，以現行犯逮捕劉女。

全案訊問後，警方依違反保護令罪嫌移送偵辦，並建請羈押獲法院裁准。仁武分局表示，由於當事藝人表示見到該名女粉絲會感到害怕、情緒受影響，為顧及當事人感受，警方尊重當事人及經紀團隊意願，暫不對外提供現場畫面。

警方呼籲，民眾應理性追星，切勿做出跟蹤、騷擾等違法行為，以免觸犯《跟蹤騷擾防制法》，甚至面臨刑事責任。

