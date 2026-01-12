多款海苔爆重金屬超標！ 吃到怎麼辦？做3件事、補3營素、3情況就醫評估

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

海苔是許多人相當喜愛的零嘴，也是過年送禮的熱門選項，但近期卻爆出有多款韓國進口的海苔，標榜嬰幼兒可食用、有機、低鈉，但經第三方檢驗卻發現有鎘、鉛等重金屬超標的情形。臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰建議掌握3原則降低風險，補充3營養素也可降低重金屬的傷害。

重金屬需注意的是長期累積風險 嬰幼兒對重金屬更敏感

重金屬吃多了會對身體器官和系統造成多種影響，尤其嬰幼兒更要特別小心。鄭彥辰醫師指出，嬰幼兒對重金屬更加敏感，原因包含：

腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。

血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。

排泄、代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。

不過，鄭彥辰醫師認為，面對食安事件時民眾不必太過恐慌，重金屬不是吃到一次就需要送急診或立刻抽血，多數孩子即使食用過通常也不會急性中毒，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能會影響嬰幼兒的神經系統、腎臟功能與骨骼生長等。

如何避免重金屬慢性累積風險？ 先停用、再分散、補營養

因此，現階段最重要的是避免未來風險持續增加。若要降低慢性累積風險，鄭彥辰醫師建議民眾應掌握「先停用、再分散、補營養」3原則，不要每天吃、攝取足夠的鐵、鈣、鋅等降低風險：

先停用：立即盤點家中產品

再分散：不要讓海苔變成「每天必吃」

補營養：用正確飲食搭配降低吸收與傷害

重金屬暴露慢性無立即症狀 什麼情況建議就醫評估？

但是多數重金屬暴露都是屬於慢性影響，未必會立即出現明顯症狀，因此鄭彥辰提醒，民眾若屬於以下情境，建議應考慮就醫評估：

孩子已長期、頻繁食用疑慮產品（如：連續多週、幾乎天天食用）。

家長懷疑還有其他暴露來源（如：老舊屋況粉塵、來路不明的食品或補充品等）。

出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，或發展／學習疑慮等（多為非特異症狀，仍建議由醫師評估）。



