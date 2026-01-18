多片連發／伊朗官媒控暴徒持槍濫射、毆死路人 斥外國勢力介入

伊朗官方公佈影片，指控抗議者持步槍（紅圈處）在街頭暴亂殺人。翻攝伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台X@iribnews_irib



伊朗最高領導人哈米尼昨天（1/17）表示美國及以色列有關人士，應為伊朗近3週反政府示威期間「數千人」死亡負責，伊朗國營電視台昨天到今天公布多支影片，控街頭暴徒、暴亂者、恐怖分子持槍和棍棒、斧頭等於街頭開火、砍殺，或多人圍毆路人，官媒稱這些恐怖分子「只有確定被害人喪命了，才肯離開」。

伊朗民眾抗議經濟凋敝，上月底起爆發近年最嚴重反政府示威，遭當局強勢鎮壓。伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨罕見提及死亡人數：「那些與以色列和美國有關聯的人士造成巨大破壞，並殺害數千人。」

2026年1月11日到13日，伊朗德黑蘭街道上可見裝有抗議者遺體的屍袋。UGC／美聯社

伊朗國營「伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）」昨起公布數支影片，指控抗議者故意引發暴力騷亂、鬧事殺人。一支今天發布影片中據稱攝於羅德干（Lordegan），蒙面者持步槍在街頭、半完工的大樓工地開槍，不過難以證實畫面中的人事時地物，也無法得知他們朝誰開槍。

同樣今天發布的影片，電視台稱是恐怖分子正走私武器，之後已被安全部隊逮補，影片後段可見大量子彈、手榴彈、火箭彈，電視台稱為官方繳獲的武器。

昨天發佈的影片中，一群人在街頭毆打路人，電視台稱暴徒對路人毫不留情，「他們非要殺人不可！...只有在確認被毆打者死亡後才離開犯罪現場」。

伊朗官方公佈影片指控抗議者持致命武器在街頭打殺傷人。翻攝伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台X@iribnews_irib

另一段影片中一群人在清真寺中打砸，電視台稱這些暴徒「受美國-猶太復國主義支持（US-Zionist-backed ）」，污辱《可蘭經》並試圖縱火，遭民眾阻止後便毆打民眾。

伊朗最高領導人哈米尼昨天指控美、以直接參與暴力騷亂，斥美國總統川普（Donald Trump）是「罪犯」：「最近的反伊朗煽動有所不同，因為美國總統親自參與其中。」

伊朗官方公佈影片指控抗議者持致命武器在街頭打殺傷人，圖中為據稱繳獲的手榴彈與火箭彈。翻攝伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台X@iribnews_irib

伊朗當局不斷將動亂歸咎於外國勢力，指責長期的地緣政治對手、主要是以色列與美國煽動不穩定且在現場指揮行動。伊朗電視台隨即公布稱這些暴徒受美國、以色列指使，但未提供證明。

伊朗官方公佈影片指控抗議者持致命武器在街頭打殺傷人，圖中為據稱繳獲的子彈與火箭彈。翻攝伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台X@iribnews_irib

