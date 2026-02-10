多生牙恐導致門牙長歪、長不出來 男童發生率比女童高2至3倍

彭緯綸醫師呼籲，兒童第1次看牙齒的時間應在1歲前。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕5歲4個月大的小琳(化名)滿口蛀牙，還有2顆分別正、逆向生長的「多生牙」，就醫檢查後，醫師與家屬詳細討論，考量小琳的年齡小、齲齒範圍大及治療配合度等，在全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒及2顆多生牙，術後恢復良好。

奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸表示，「多生牙」是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列、額外多出來的牙齒，最常見的類型為發生在上顎正中門牙區，根據研究資料顯示，台灣族群的多生牙盛行率約2.6%，而臨床發現，高達98%發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2至3倍，提醒家長在孩子換牙期需特別留意。

彭緯綸指出，多生牙若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，進而影響外觀與咬合，如果導致恆牙長不出來，需要外科或矯正介入，如果正中門牙因此縫隙過大，也會增加日後矯正需求，甚至可能形成含牙囊腫或鄰近牙根吸收，嚴重將減損牙齒壽命，因此早期診斷、掌握黃金治療時機相當重要。

他呼籲，不論孩子的牙齒有沒有問題，第1次看牙的時間應該在1歲之前，由專業團隊衛教家長及兒童正確的口腔清潔方式及飲食習慣，及早建立長期陪伴兒童成長的牙醫團隊，並每半年定期回診，才能早期發現、早期治療。

