「多生牙」別當換牙慢 未及早移除恐影響恆齒發育

牙醫師呼籲，孩子門牙長歪、長不出來？「多長牙」竟為原因之一！（圖：奇美醫院提供）

5歲4個月的小琳經轉診兒童牙科口腔檢查發現，除有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙分別為1顆正向與1顆逆向生長。牙醫師考量小琳年齡小、齲齒範圍大以及治療配合度等因素，最終決定於全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙。術後恢復良好，2週順利拆線，定期回診追蹤。

奇美醫院兒童牙科2025年的臨床統計，一年內初診的462位兒童中，竟有100位是來尋求如何處理「多生牙」，到奇美醫院兒童牙科求診主訴僅次於蛀牙，且此份數據甚至尚未包含因其他原因就診，卻被診斷出多生牙的孩童，顯示此問題在臨床上是並不少見。

不少家長帶孩童去看牙，往往可能是因為門牙蛀牙想尋求治療，或牙齒撞到想知道牙齒有沒有受傷，或者只是覺得換牙似乎有點慢、門牙長歪，沒想到照了X光竟發現「多了一顆牙！」彭緯綸提醒，臺灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。

彭緯綸指出，多生牙若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合；恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入；正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求；甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。

彭緯綸表示，由於多生牙對恆牙影響甚鉅，多數建議拔除，但時機則須依個別狀況評估。根據牙醫師專業判斷，若多生牙朝正向生長，可觀察是否自行萌發再拔；但若為倒向或位置過深，且影響恆牙發育，則需審慎規劃介入時機。對於年齡小且無法配合門診治療的孩子，則考慮安排「全身麻醉」方式下拔除。

彭緯綸呼籲，除了多生牙的議題之外，建議家長最遲在孩子1歲前開始看牙，並養成每半年定期回診習慣。透過長期追蹤與預防導向照護，除了能降低兒童齲齒之外，多生牙、換牙異常或齒列問題也能於初期即早發現、即早處理，降低孩子未來承受複雜治療的風險。（陳婉玲報導）