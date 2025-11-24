多發性骨髓瘤治療現曙光 大林慈院造血幹細胞移植延緩復發

01血液腫瘤梁世昕醫師正在幫謝先生進行自體幹細胞移植

65歲的謝先生，在一次突如其來的病痛後，不幸確診為多發性骨髓瘤。所幸在大林慈濟醫院血液腫瘤科梁世昕醫師的細心照護下，他成功接受了自體造血幹細胞移植，重獲新生，並重返志工服務行列。

去年七月，謝先生因身體不適及背痛前往大林慈濟醫院就診。初期診斷為肺部感染，但進一步檢查發現他有貧血、高血鈣以及腎功能異常等問題。經過多科會診與骨髓切片檢查，最終確診為多發性骨髓瘤。

謝先生正在接受自體幹細胞移植

多發性骨髓瘤是一種癌化的漿細胞在骨髓中過度增生的慢性血液癌症。儘管不易根治，但可透過現代療法控制。在梁世昕醫師的指導下，謝先生展開了漫長的抗癌之路。治療初期，謝先生身體虛弱，腰背疼痛讓他寸步難行，甚至需要攙扶才能行走。謝先生回憶道，初期梁醫師以每週一次的皮下注射搭配口服藥物治療，並親自巡房關心他的病情與副作用，這讓他感到非常安心。

廣告 廣告

隨著治療逐漸奏效，謝先生的貧血與腎功能明顯改善，身體狀況也日漸恢復。梁世昕醫師評估後，認為他適合接受「自體造血幹細胞移植」治療。這項技術透過事先收集病人自身健康的造血幹細胞，再經由高劑量化學治療清除病灶後，將幹細胞回輸體內，重建病人的造血系統功能，從而延緩疾病復發的風險，讓病人獲得更長期的緩解以及更好的生活品質。

謝先生回診，良醫師為其解說病情及在家的注意事項

謝先生的移植過程相當順利，僅出現輕微的口腔潰瘍與短暫的不適。大約12天後，他的造血功能便恢復，並在三週內順利出院。現在，他已能自行行走、活動自如，並逐漸回到志工服務的崗位上。他激動地說：「64歲以前，是爸爸媽媽給我生命；64歲以後，是大林慈濟醫院給了我第二次生命。」

梁世昕醫師表示，多發性骨髓瘤雖然是一種血液細胞的癌症，但透過現代藥物與自體幹細胞移植技術，許多病人都能長期穩定地控制病情，甚至恢復正常生活。「醫療不只是治療疾病，更是陪伴病人重拾希望的過程。」

重獲新生的謝先生，步伐穩健、笑容燦爛，對未來充滿信心。他深知這段重生的旅程得來不易，期許將自己的經歷化為力量，繼續在慈濟志業中付出。「我會好好珍惜這份重生的機會，繼續做善事、幫助別人。」他堅定地說。

謝先生回診，良醫師為其解說病情及在家的注意事項

撰文、攝影／張菊芬