多發性骨髓瘤治療現曙光 造血幹細胞移植延緩復發

「自體造血幹細胞移植」為多發性骨髓瘤治療帶來曙光，可延緩復風險。（圖：大林慈濟提供）

多發生骨髓瘤是一種血液細胞癌症，儘管不易根治，但可透過現代療法控制。血液腫瘤科醫師指出，「自體造血幹細胞移植」療法，可以為患長帶來更長期的緩解以及良好的生活品質。

嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師梁世昕指出，「自體造血幹細胞移植」技術是透過事先收集病人自身健康的造血幹細胞，經由高劑量化療清除病灶後，再將幹細胞回輸體內，重建病人造血系統功能，從而延緩疾病復發風險。

謝姓患者接受「自體造血幹細胞移植」，大約12天便恢復造血功能，並在三週內順利出院。（圖：大林慈濟提供）

嘉義縣一名65歲的謝先生，去年因身體不適及背痛前往醫院就診，因同時出現貧血、高血鈣以及腎功能異常等問題，經過會診與骨髓切片檢查後，確診為多發性骨髓瘤。梁世昕醫師表示，謝姓患者在經過前期治療以及醫師評估後，接受了「自體造血幹細胞移植」，治療過程相當順利，僅出現輕微口腔潰瘍與短暫不適，大約12天便恢復造血功能，並在三週內順利出院。現在，已能自行行走，並逐漸回到他最喜愛的志工服務崗位。

梁醫師強調，醫療不只是治療疾病，更是陪伴病人重拾希望的過程。多發性骨髓瘤雖然是一種血液細胞癌症，但透過現代藥物與自體幹細胞移植技術，許多病人都能長期穩定地控制病情，甚至恢復正常生活。（龐清廉報導）