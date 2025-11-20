多發性骨髓瘤迎來健保給付四合一治療時代，及早治療是穩定控制關鍵

「多發性骨髓瘤」與白血病、淋巴瘤並列為3大血液惡性疾病，卻是最不為人熟知的一種。高雄榮民總醫院血液腫瘤科林世哲主治醫師指出，這是一種源自骨髓中「漿細胞」的癌症，屬於造血系統惡性腫瘤；由於患者多為60歲以上，常被誤以為是骨頭退化或年老貧血，直到症狀明顯才確診。

林世哲醫師說明，多發性骨髓瘤的症狀常以「CRAB」四字來判別：高血鈣（C）、腎功能病變（R）、貧血（A）、骨骼破壞（B）；病人可能因為腎功能變差去腎臟科、因為骨頭痛去骨科、手麻去神經科，但實際上根源都在骨髓裡。由於多發性骨髓瘤症狀與老化現象相似，許多患者確診時病情已進入中晚期；林世哲醫師提醒，若有長期不明原因的骨痛、疲倦、貧血或腎功能異常，都應主動至血液腫瘤科檢查。「越早診斷、越早治療，疾病控制效果就越好。」

早期介入能強化第一線治療深度

林世哲醫師提到，多發性骨髓瘤以目前醫學來說仍無法治癒，隨著每次復發間隔縮短，疾病惡化與死亡風險也會隨之攀升；根據數據顯示，光一線到二線治療間，病患甚至也可能因為沒有及時治療而死亡。

多發性骨髓瘤雖無法根治，但可以透過適當療法做好長期控制。林世哲醫師解釋，過去多以類固醇、免疫調節藥物與蛋白質體抑制劑的三合一療法為主，但病人若復發，每次緩解的時間都會越來越短。「第一次治療的深度，決定後續能走多遠。」他強調，如果病人狀況合適，初次治療的緩解越深、持續時間也最長，若一開始治療不夠積極，後續控制將更困難。因此，國際臨床指引已建議「四合一療法」成為標準做法，讓病人一開始就有機會獲得最完整的疾病控制。

慶幸的是，台灣現在的治療已接軌國際。林世哲醫師指出，四合一療法是在原本三合一的基礎上，再加入單株抗體，能更精準鎖定腫瘤細胞，提升治療深度與控制時間。根據歐洲腫瘤醫學會（ESMO）及美國癌症治療(NCCN)指引，四合一療法已被列為優先治療選擇。台灣從9月起健保也給付新診斷、且適合自體幹細胞移植的患者使用四合一療法。林世哲醫師提到，這項政策將大幅減輕病人經濟負擔，也讓醫師能更有彈性地規劃最合適的治療策略。

70歲阿嬤從骨折疼痛到重回正常生活

林世哲醫師分享，臨床就有一名70歲阿嬤因腰椎壓迫性骨折就醫，起初以為只是退化性問題，進一步檢查後，發現骨髓瘤細胞大量增生，確診為多發性骨髓瘤。經過評估後，病患選擇使用四合一療法，再進行自體幹細胞移植，治療後指數明顯下降，現在追蹤1年多都維持穩定。「新的治療策略讓病情控制時間延長、副作用也沒有明顯增加，許多患者不需長期住院，即能在門診持續治療，也能過回正常生活。」

林世哲醫師也提到，現在的多發性骨髓瘤治療方式已更便利，許多藥物改為口服或皮下注射，減少住院時間與不適；過去常要打點滴、住院治療，現在多數病人都能門診完成。他也提醒，台灣每年約新增800位多發性骨髓瘤患者，發生率已逐漸接近白血病；由於疾病容易被忽略，許多人錯過黃金治療期。「多發性骨髓瘤只要提早診斷、積極治療，配合健保給付的新方案，病人完全有機會將疾病穩定控制多年，邁向更長、更穩、更有品質的生活品質。」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為多發性骨髓瘤迎來健保給付四合一治療時代，及早治療是穩定控制關鍵