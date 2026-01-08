「多發性骨髓瘤」發生率攀升！下背痛、疲勞恐是警訊
多發性骨髓瘤發生率近年逐漸上升，劉博仁醫師指出，一名患者因長期不明原因骨頭痠痛和疲勞來做檢查，確診為多發性骨髓瘤，這項血液疾病是體內製造抗體的漿細胞發生癌變，癌化細胞大量增生佔據骨髓空間，導致健康血球無法生成，並分泌異常免疫球蛋白攻擊腎臟和骨骼。
營養功能醫學專家劉博仁表示，多發性骨髓瘤症狀可用CRAB口訣記憶，C代表高血鈣，因骨頭破壞使鈣質釋放到血液造成口渴、頻尿、便秘，嚴重時意識不清。R為腎衰竭，異常蛋白阻塞腎小管導致蛋白尿與下肢水腫。A是貧血，骨髓空間被癌細胞佔據使造血功能下降。B指骨頭病變，最常見為下背痛、胸痛，嚴重者發生病理性骨折。
關於致病原因，劉博仁說明確切成因尚未完全明朗，但風險因子包括年齡多發生在60歲以上長者、男性略多於女性、接觸殺蟲劑除草劑戴奧辛或重金屬暴露，以及慢性發炎與肥胖等長期發炎反應刺激細胞異常增生。目前正規治療包括標靶藥物、免疫調節藥物、類固醇、化學治療，以及視患者年齡與體能而定的自體造血幹細胞移植。
劉博仁強調，在配合正規治療前提下可從功能醫學與營養醫學進行調理。抑制發炎路徑方面，薑黃素研究顯示能幫助抑制NF-κB路徑增加癌細胞對藥物敏感度，高濃度EPA與DHA魚油有助降低全身性發炎。骨骼健康部分因患者常有高血鈣風險補鈣必須謹慎，維生素D3可調節免疫並維持骨骼健康但劑量需監控血鈣數值，維生素K2則引導鈣質進入骨頭。
在腎臟保護與腸道修復方面，劉博仁建議益生菌與麩醯胺酸可修復化療或標靶藥物造成的腸道黏膜受損，水分攝取是保護腎臟最簡單也最重要的方法。抗氧化與粒線體支持部分，白藜蘆醇具抗氧化能力並能調節細胞凋亡機制，輔酶Q10支持心臟功能與體能緩解治療帶來的疲憊感。
劉博仁提醒日常居家保養重點，因漿細胞癌變使正常抗體不足免疫力非常差務必戴口罩勤洗手避免生食，骨頭脆弱需注意居家環境防滑，並觀察尿液是否有泡泡尿或尿量減少。他表示多發性骨髓瘤現已轉變為類似慢性病的控制模式，建議有相關困擾者尋求專業醫師評估制定個人化營養調理計畫，切勿聽信偏方隨意進補。
延伸閱讀
陳志詐騙帝國完蛋！柬埔寨證實：旗下「太子銀行」進入清算程序
日稱不排除採購核潛艇 陸國防部：軍國主義借屍還魂
F-16失事凸顯軍購延宕問題 顧立雄挨轟「只會替美方、軍火商找理由」
其他人也在看
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 天前 ・ 10
出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養
藍莓含有豐富花青素、維生素C等多種營養成分，被認為有助於抗氧化、防癌、減少自由基、護眼與保護心血管等多種功效。研究發現，冷凍藍莓因細胞壁遭到破壞，花青素含量較新鮮藍莓提升25%，維生素C流失率也更低，建議搭配無糖優格、堅果食用，能創造更高營養價值。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 19 小時前 ・ 32
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂
生活中心／杜子心報導不少人過了45歲、50歲後都會有同樣的感嘆，「吃得都跟以前一樣，為什麼體重卻一直在增加，其實年紀增長讓新陳代謝放慢是事實，但並不代表燃脂就此卡關。美國健康飲食網站《Eat This, Not That!》引述 Inner Health and Wellness 創辦人、營養師莎哈．貝爾吉斯（Sahar Berjis）指出，只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、促進消化、降低發炎的飲食習慣，夜間反而能成為身體修復與燃脂的重要時段，特別是對45歲以上族群最有幫助。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 3
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12
這些保健食品不能一起吃！魚油、葉黃素、鈣、鐵吃錯超傷身
服用保健食品，除了要注意攝取時間外，也要留意有些營養品是不能一起吃的，像是葉黃素、鈣片、魚油、鐵等就有一些食用技巧，小心不要吃錯了，否則容易對身體造成影響！ 葉黃素、β-胡蘿蔔素不能一健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙
不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！
原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔥薑蒜能抗老！抗發炎必備5大營養素 豬肝也有用
氧化壓力會對身體造成危害，想避免身體發炎、抗氧化、抗衰老必須優化自身防禦系統。中國醫學博士王偉岸和消化內科護理長李婷表示，瘦不下來、記憶變差、三高、癌症、失智等，都跟炎症有關，可補充5大最佳天然抗炎營健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力
強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
一咳就漏尿？醫師5類高風險族群 更年期漏尿改善方法一次看
中年漏尿的煩惱可能發生在你或是家人身上，打噴嚏、咳嗽時就不小心「漏出來」，醫師就點名，有5種人是漏尿的高危險族群，如果要改善漏尿問題，可以透過改善日常的生活習慣，同時也建議可以多做運動增強骨盆底肌力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道 下秒痛到衝醫院
《大河報》報導，小鄭起初並未察覺異狀，還對可能產生的「特殊體驗」抱有期待，但不久後便出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得趕緊前往鄭州市人民醫院求診。醫生檢查發現，水蛭沿著尿道向內爬行，最終進入膀胱並附著吸血，同時分泌抗凝血物質，導致症狀迅速惡化。經檢查後，...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 1
黑巧克力不只抗氧化？英國研究：血液中可可鹼濃度與老化指標相關
撰文＝編輯部 在「吃得健康、老得慢」的全球消費趨勢下，黑巧克力過去以風味與產品為主要賣點，如今正朝向高可可含量、低糖、潔淨標籤與健康老化形象發展。根據Fortune食力 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「火鍋」是減醣好幫手 湯底、食材4大原則避免爆醣
天氣轉冷，不少人想狂嗑火鍋暖身暖心，擔心熱量爆表嗎？其實只要吃得對、選得好，不僅能吃得健康美味，更是減醣一族的好幫手。 日本減醣權威醫師江部康二在《間歇性斷食減醣全書》中就表示，自己在家煮飯時，最簡單的低醣餐就是火鍋。《減醣烘焙》作者、營養師林俐岑也說，「火鍋確實是減醣族比較好操作的飲食模式，只要掌握幾個原則就能達到滿理想的減醣效果。」到底減醣族吃火鍋有哪些地雷要注意，避免落入爆醣陷阱呢？ 火鍋湯底聰明選 小心暗藏爆醣、爆卡地雷 湯底建議選擇清湯底，例如昆布湯、番茄湯底等蔬菜湯底都是好選擇，熱量低，含醣量也不高，且清湯底通常添加物較少，對身體較沒負擔，另外，像是海鮮湯底或雞湯底也是可以考慮的湯底選擇。 至於許多人愛吃的香濃牛奶鍋、濃郁的南瓜鍋，恐怕就是減醣族的NG選擇，不只含醣量較高，也可能會不小心吃進隱藏的醣份，而且部分店家為了要增加香氣、風味，甚至還會添加奶油、起司，更容易攝取到額外熱量。至於麻辣鍋、沙茶臭臭鍋，營養師孫語霙也認為不OK，雖然美味可口，但臭臭鍋會加沙茶，以及加了很多豆瓣醬、辣油的麻辣鍋，油脂及含鈉量都很高，可以說是熱量炸彈，若想減肥就要避免。 如果想要特殊風味又能減康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言