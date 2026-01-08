「多發性骨髓瘤」發生率攀升！下背痛、疲勞恐是警訊

多發性骨髓瘤發生率近年逐漸上升，劉博仁醫師指出，一名患者因長期不明原因骨頭痠痛和疲勞來做檢查，確診為多發性骨髓瘤，這項血液疾病是體內製造抗體的漿細胞發生癌變，癌化細胞大量增生佔據骨髓空間，導致健康血球無法生成，並分泌異常免疫球蛋白攻擊腎臟和骨骼。

營養功能醫學專家劉博仁表示，多發性骨髓瘤症狀可用CRAB口訣記憶，C代表高血鈣，因骨頭破壞使鈣質釋放到血液造成口渴、頻尿、便秘，嚴重時意識不清。R為腎衰竭，異常蛋白阻塞腎小管導致蛋白尿與下肢水腫。A是貧血，骨髓空間被癌細胞佔據使造血功能下降。B指骨頭病變，最常見為下背痛、胸痛，嚴重者發生病理性骨折。

廣告 廣告

關於致病原因，劉博仁說明確切成因尚未完全明朗，但風險因子包括年齡多發生在60歲以上長者、男性略多於女性、接觸殺蟲劑除草劑戴奧辛或重金屬暴露，以及慢性發炎與肥胖等長期發炎反應刺激細胞異常增生。目前正規治療包括標靶藥物、免疫調節藥物、類固醇、化學治療，以及視患者年齡與體能而定的自體造血幹細胞移植。

劉博仁強調，在配合正規治療前提下可從功能醫學與營養醫學進行調理。抑制發炎路徑方面，薑黃素研究顯示能幫助抑制NF-κB路徑增加癌細胞對藥物敏感度，高濃度EPA與DHA魚油有助降低全身性發炎。骨骼健康部分因患者常有高血鈣風險補鈣必須謹慎，維生素D3可調節免疫並維持骨骼健康但劑量需監控血鈣數值，維生素K2則引導鈣質進入骨頭。

水分攝取是保護腎臟最簡單也最重要的方法。（示意圖／Pexels）

在腎臟保護與腸道修復方面，劉博仁建議益生菌與麩醯胺酸可修復化療或標靶藥物造成的腸道黏膜受損，水分攝取是保護腎臟最簡單也最重要的方法。抗氧化與粒線體支持部分，白藜蘆醇具抗氧化能力並能調節細胞凋亡機制，輔酶Q10支持心臟功能與體能緩解治療帶來的疲憊感。

劉博仁提醒日常居家保養重點，因漿細胞癌變使正常抗體不足免疫力非常差務必戴口罩勤洗手避免生食，骨頭脆弱需注意居家環境防滑，並觀察尿液是否有泡泡尿或尿量減少。他表示多發性骨髓瘤現已轉變為類似慢性病的控制模式，建議有相關困擾者尋求專業醫師評估制定個人化營養調理計畫，切勿聽信偏方隨意進補。

延伸閱讀

陳志詐騙帝國完蛋！柬埔寨證實：旗下「太子銀行」進入清算程序

日稱不排除採購核潛艇 陸國防部：軍國主義借屍還魂

F-16失事凸顯軍購延宕問題 顧立雄挨轟「只會替美方、軍火商找理由」