多發性骨髓瘤 自體造血幹細胞移植重生

一名65歲的謝先生，因身體不適到大林慈濟醫院就診，確診為多發性骨髓瘤，這是一種血液性癌症，謝先生展開漫長的抗癌路，醫護細心照護，他成功接受了自體造血幹細胞移植，重獲新生，這也是大林慈濟醫院首例。

回診檢查狀況良好，生活已經恢復常態，謝先生回想漫長的抗癌路，夾雜淚水和艱辛。

患者 謝先生：「你要走一步 還是走不太動，還是要人攙扶，要起來也是要人扶，不是說這個身體，根本不是你的了。」

謝先生是去年七月，因為身體不適到大林慈濟醫院檢查，確診為多發性骨髓瘤。

大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師 梁世昕：「它實際上是一個造血細胞，我們叫做漿細胞，它是一種比較特殊的淋巴球，是這樣子的淋巴球的，血液細胞的癌症，這樣子的細胞基本上，它就是發病的時候，它都在骨髓裡面，所以它會影響骨髓內的造血功能。」

醫護用心照護，治療後謝先生症狀明顯改善，後續成功接受自體造血幹細胞移植。

大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師 梁世昕：「第五個月的時候，我們就幫他安排做這個，高劑量的化學治療，然後再把原本已經收集好的，造血幹細胞回輸，然後重建病人的，造血的系統的功能這樣子。」

移植過程相當順利，幹細胞回輸體內不到三週，順利出院。

患者 謝先生：「我覺得六十四歲以前，是爸爸媽媽給我的生命，但是 六十四歲來慈濟醫療，真的我的生命，慈濟(醫院)幫我顧起來的。」

