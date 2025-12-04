多社區「棚網防火報告」造假？ 港警立案調查

宏福苑大火元凶追追追，現在香港保安局發現，許多香港正在維修中的大樓，棚網都使用同一家、來自大陸山東化纖公司的產品，而且防火檢測報告都疑似造假。另外有網路YouTuber宣稱，宏福苑的死傷者都是因為報應，不需要同情，香港國安處近期以「具有煽動意圖」的罪名將他逮捕。

香港宏福苑大火事件持續延燒，香港保安局最新調查發現，多處正在維修中的香港大樓使用的棚網均來自中國大陸山東化纖公司，且防火檢測報告疑似造假。此外，多個社區包括柴灣峰華邨、炮台山富澤花園等地的防火證書也被懷疑有問題。同時，有6名消防裝置承包商因謊稱工程期間未關閉警報聲而被逮捕，另有一名大陸籍YouTuber因在網上發表不當言論，宣稱死傷者是「報應」而被香港國安處以「具有煽動意圖」罪名逮捕。

香港保安局近期調查發現，許多香港正在維修中的大樓所使用的棚網都來自同一家中國大陸山東化纖公司，且這些棚網的防火檢測報告都有造假嫌疑。繼港媒先前報導的怡閣苑、學士臺社區承包商使用山東宸旭化纖繩網產品後，柴灣峰華邨和炮台山富澤花園的防火證書也被懷疑造假。保安局局長鄧炳強表示已對此事立案調查。

山東宸旭化纖繩網宣稱獲得國家勞動保護用品質量監督檢驗中心或濱州市檢驗檢測中心發出的棚網阻燃合格檢測報告。這些報告顯示檢測單位為北京的國家勞動保護用品質量監督檢驗中心，右上角有「發證質檢」字樣和編號，簽發日期為今年1月。然而，香港媒體TVB致電北京求證後，對方表示公司已在2019年改名，之後都沒有再出過「發證質檢」報告。鄧炳強指出，濱州市檢測中心留下的所有聯絡方式都是空號。

面對質疑，承包商也表示冤枉，中國水利電力對外有限公司項目經理何超強調，棚網是由上游供應商購買並提供證書，交給政府審核時也沒發現問題，至今未收到政府部門指示說證書或文件有問題。除了棚網報告疑雲外，警方也確認宏福苑的消防警鈴在火災發生時被關閉。有6名消防裝置承包商因謊稱在工程期間沒有關閉警報聲而被警方逮捕。

另一起相關事件中，一名自稱Kenny的大陸籍陳姓YouTuber在社交平台上發布不當言論，宣稱宏福苑死傷者都是因為「報應」而無需同情，甚至在火災現場當背景對著鏡頭燦笑比YA。3月3日，香港國安處以「作出具煽動意圖的作為」罪名將他逮捕。

