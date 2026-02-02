多種病毒齊發！護理師曝「患者擠滿急診室」 親吐第一線真實情況

近期天氣忽冷忽熱，醫療院所湧現大量就診人潮。（示意圖／報系資料照）

近期天氣忽冷忽熱，醫療院所湧現大量就診人潮。ICU護理師林婷分享，自己最近例行經過急診室時，發現眼前盡是候診與吊點滴的病患，大人、小孩擠滿診間，哭聲、嘆息聲交織，空氣中瀰漫著消毒水與焦慮的氣味，讓人感到格外沉重。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」表示，她當時看到許多患者神情疲憊，小朋友因害怕打針而放聲大哭，身為第一線醫護人員，內心既心疼又無奈。她指出，近期氣溫變化劇烈，加上多種病毒流行，只要免疫力稍弱，就可能接連中招。她感嘆，走進醫院後才會發現，在健康面前，其他煩惱顯得微不足道。

林婷也藉此提醒民眾，健康不能等到生病後才重視，平時規律飲食、充足睡眠，是最基本卻也最重要的防護；天冷時應適時保暖，不要只顧外表而忽略身體感受；一旦出現不適症狀，應及早就醫，切勿逞強硬撐，避免小病拖成大病。

林婷強調，許多人是在生病後才深刻體會健康的重要，住院後才明白陪伴的可貴。她呼籲，與其抱怨生活不順，不如珍惜當下擁有的健康。尤其在冬季流行病高峰期，更應照顧好自己與家人，將健康擺在人生的第一順位，才是最踏實的幸福。

