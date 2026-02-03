多種病毒一次流行急診室爆滿！護理師揭第一線慘況

生活中心／杜子心報導



近期天氣一下轉冷、一下又回暖，不少民眾因此感冒不斷，好不容易病好了，沒多久又再次感冒。醫院急診室也再度湧現大量就診人潮，對此加護病房（ICU）護理師林婷分享第一線觀察，表示自己最近經過急診時，幾乎每個角落都坐滿候診病患，不少人手上掛著點滴，大人小孩擠在一起，小朋友因害怕打針放聲大哭，現場夾雜著嘆息聲與消毒水味，氣氛相當沉重。









林婷在臉書粉專分享急診室第一線情形。（圖／翻攝自林婷臉書）

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文提到，近期氣溫變化劇烈，加上多種病毒同時流行，只要免疫力稍微差一點，很容易接連中招。她看到急診室許多患者臉上寫滿疲憊，孩子哭鬧不安，身為醫護人員既心疼又無奈。她也感嘆，很多人平時為生活瑣事煩惱不已，直到真正走進醫院，才會發現健康才是最重要的事，其他問題在病痛面前都顯得沒那麼重要。

林婷提醒天冷時該保暖就保暖，不要只顧穿搭好看。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





適逢藝人大S去年因流感併發症離世滿一周年，再度引發大眾關注冬季疾病風險。林婷提醒，別等生病後才想起要顧身體，平時好好吃飯、睡眠充足是最基本的防線，天冷時該保暖就保暖，不要只顧穿搭好看；只要身體出現不適，就應盡快就醫，千萬別硬撐。她強調，許多人住院後才明白健康與陪伴的可貴，希望大家能在病毒活躍的季節，好好照顧自己與家人，把健康擺在生活的第一順位。





原文出處：忽冷忽熱感冒好不了急診爆滿！護理師心疼揭第一線慘況：餘生請把健康置頂

