多空交戰 一般股票型、中小型基金「績」凸
【記者柯安聰台北報導】台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金逆勢收紅，績效在台股各類型中分居冠亞軍，表現相對突出。
理柏資訊統計，台股加權指數近1月下跌近1%，台股中小型、一般股票型基金則維持正報酬，漲幅分別為6.97%、5.52%，領先科技類、上櫃股票型的5.34%、-0.06%；其中統一中小、富邦、富邦長紅、復華復華、復華高成長、統一龍馬等基金同期間漲幅更有逾1成的亮眼表現。
台股過去半年隨關稅影響性降低、資金回流，推升加權指數月線連6紅，累計含息報酬30.6%，類股更因AI百花齊放，呈現牛市格局，其中玻陶漲幅100%最高，電子零組件、其他電子以83.3%、50.9%分居2、3名，半導體及整體電子類亦有約4成漲幅，並進一步提供主動式操作台股基金創造超額投資報酬來源，帶動上述績優基金近半年績效漲幅多有5-6成。
投信法人表示，AI仍處高成長階段，隨產品應用及龍頭大廠動向變化，進一步牽動供應鏈及行情表現，主動式操作相對較不受指數限制，更能在新高行情中靈活應對趨勢機動調整，掌握市場及類股輪動投資機會。
展望後市，復華復華基金經理人呂宏宇認為，短期AI相關公司股價震盪，應屬於短期評價修正，而非將出現泡沫調整，預估隨AI持續發展驅動規格升級，位處關鍵供應鏈的台廠憑藉先進技術搶占先機，並挹注基本面動能，使台股後市仍看好，接下來布局仍採偏多操作，並優先關注具產業能見度及成長動能的AI供應鏈如先進封測、散熱、銅箔基板、電源、高速傳輸等相關類股。（自立電子報2025/11/21）
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷
過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了鉅亨網 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 20 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 17 小時前
達人台股攻略3／明年官股配息全縮水 股海老牛：想賺要買這2檔金控股
受到台股漲多回檔影響，市場資金開始尋求避風港，有一定殖利率保護、股價波動低，且營運相對穩健的金融股，成為許多投資人心中優選。長期抱緊金融股的投資達人股海老牛表示，進入2026年，金融股布局攻略須掌握8字，即「獲利為主、股息為輔」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
記憶體神話破滅？指標股華邦電一度跌停 群聯暴挫...攜「1小兵」入列跌停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上一日報復性強彈後，今（20）日開低震盪，一度暴挫逾800點，截至9時15分，暫收26,706.18點，大跌720.18點、跌幅...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 15 小時前
被動元件接棒記憶體！蜜望實漲停衝鋒 國巨止跌...攜凱美等17檔霸氣點火
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（21）日開盤暴殺逾800點，結束前一日強彈行情，截至9時50分，暫收26,753.53點、下跌672.8點、跌幅2.45%。觀察大盤類...FTNN新聞網 ・ 16 小時前