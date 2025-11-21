多空交戰 一般股票型、中小型基金「績」凸

【記者柯安聰台北報導】台股近月受AI泡沫化疑慮等消息面衝擊，上演多空交戰戲碼，導致大盤報酬由紅翻黑，不過主動式操作的台股中小型及一般股票型基金逆勢收紅，績效在台股各類型中分居冠亞軍，表現相對突出。



理柏資訊統計，台股加權指數近1月下跌近1%，台股中小型、一般股票型基金則維持正報酬，漲幅分別為6.97%、5.52%，領先科技類、上櫃股票型的5.34%、-0.06%；其中統一中小、富邦、富邦長紅、復華復華、復華高成長、統一龍馬等基金同期間漲幅更有逾1成的亮眼表現。



台股過去半年隨關稅影響性降低、資金回流，推升加權指數月線連6紅，累計含息報酬30.6%，類股更因AI百花齊放，呈現牛市格局，其中玻陶漲幅100%最高，電子零組件、其他電子以83.3%、50.9%分居2、3名，半導體及整體電子類亦有約4成漲幅，並進一步提供主動式操作台股基金創造超額投資報酬來源，帶動上述績優基金近半年績效漲幅多有5-6成。



投信法人表示，AI仍處高成長階段，隨產品應用及龍頭大廠動向變化，進一步牽動供應鏈及行情表現，主動式操作相對較不受指數限制，更能在新高行情中靈活應對趨勢機動調整，掌握市場及類股輪動投資機會。



展望後市，復華復華基金經理人呂宏宇認為，短期AI相關公司股價震盪，應屬於短期評價修正，而非將出現泡沫調整，預估隨AI持續發展驅動規格升級，位處關鍵供應鏈的台廠憑藉先進技術搶占先機，並挹注基本面動能，使台股後市仍看好，接下來布局仍採偏多操作，並優先關注具產業能見度及成長動能的AI供應鏈如先進封測、散熱、銅箔基板、電源、高速傳輸等相關類股。（自立電子報2025/11/21）