多管齊下防制交通事故 桃園市交通事故死傷降幅居六都之冠

【記者張沛森／桃園報導】交通部公布桃園市今年1至9月份民眾發生交通事故30日內死傷情形統計數據，各項減少幅度均名列六都之首，展現桃園市在多管齊下防制交通事故的具體成果。

桃園市警局交通警察大隊表示，根據統計顯示，今年1至9月全般交通事故死亡人數共計170人，較去年同期減少45人，降幅達20.9%；受傷人數為40,656人，較同期減少3,152人，減少7.2%；死傷總人數為40,826人，較同期減少3,197人，整體減少率達7.3%，減少幅度均排名六都第一，展現桃園市在交通事故防制上的具體成果。

為持續維持桃園市各區執法能量並有效預防交通事故，桃園市警局規劃於明年重新評估百大租賃式科技執法建置地點，將綜合考量路口肇事的熱時熱點，並參酌交通工程與道路設施完善度及現場設置環境審慎評估，尤其著重於「車輛不停讓行人」功能優先設置，全力提升行人安全。預計明年1至2月為宣導期，並於3月1日正式啟用執法，以持續守護市民用路安全。

交通警察大隊大隊長李維振表示，為持續降低交通事故發生率，已透過多元策略強化事故防制作為。除定期召開交通事故防制會議，並針對事故發生原因進行深入檢討，並分析各行政區肇事熱時與易肇事路口，滾動式調整勤務部署，以提升防制作為的即時性與精準度。同時，針對易發生行人及高齡者事故的路段與時段，強化取締車輛未停讓行人、行人違規及違規停車等行為，藉由持續執法導正用路人守法觀念。

李維振表示，將持續推動分齡分眾交通安全宣導，依不同族群需求設計宣導教案、警示標語、宣導品及交通安全影片，並透過多元管道擴大宣導效益，深化民眾交通安全意識。在交通工程改善方面，警察局亦協同相關權責機關，從道路工程設計著手推動易肇事路口改善措施，除針對A1事故即時辦理會勘外，自今年9月起，並請消防局提供檢傷分級第二級以上危急個案納入會勘範圍，試辦半年並滾動檢討，以期從制度面降低事故風險，全面完善友善的交通環境。

科技執法設備實地會勘。交通大隊提供

