多管齊下 「全糖城市」台南瘦成中段班

台南是美食之都，賴清德總統任副總統時曾想請中共總書記習近平吃蝦仁飯配全糖珍奶，當時台南市長黃偉哲為此分享3家珍奶榜單，引發熱議，「全糖城市」封號不脛而走。不過，曾是六都最胖的台南，去年肥胖率降至「中段班」的第13名，南市衛生局分析，主因為多管齊下培養運動風氣，讓糖分帶來「威脅」相對減小。

台南小吃聞名，市長黃偉哲為推廣小吃，加上禁不住美食誘惑，擔任市長4年就胖10公斤，但他發起帶頭減重，2024年台南市民BMI（身體質量指數）與肥胖率，已由六都最高的43.2％降至39.7％，成功甩掉「最胖城市」負面標籤。

衛生局長李翠鳳說，台南人「甜甜的」飲食口味、習慣其實都沒改變，2022年台南是六都最「重」，去年已降為6都第3名，主要是常規運動人口上升，市府這幾年加強推動飲食均衡，衛生所也推薦旅遊步道，多管齊下帶動運動風氣，糖分「威脅」相對較小。

衛生局國民健康科表示，民眾攝取過多糖分，除肥胖，易致癌或引發後天型糖尿病。奇美醫院營養師吳宜峯建議民眾掌握「聰明控糖、避開勾芡、均衡搭配」3原則，其中控糖是關鍵。

