多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
記者李鴻典／台北報導
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
陳沂撰文寫下，多米多羅評價黃山料：「黃山料不是一口很深的井，是一個很淺的池塘，看一眼就見底了，但是你能在水面倒映看到你自己。」一語道破。多米多羅為了要評論黃山料，特別看完他六本書。「看完之後他做出結論，不知道在共三小？」
譬如黃山料說：因為我們是我們，所以我們是我們。若其中一方離開了，我們便不再完整。就很像在非洲，每六十秒，就有一分鐘過去⋯⋯讀者好像看了什麼，又好像沒看什麼。書裡面也有大量的留白和刪減號。最水的是一整頁，就只有三個點點點⋯所以網友戲稱，一顆樹會S兩次，一次被做成紙，一次被印成黃山料的書。
陳沂提到，有網友要她評論這件事。她透露，自己是挺有資格的，因為多年前黃山料在那邊講心靈雞湯，說月入3萬跟月入25萬的煩惱是相同的。月入25萬喝星巴克不眨眼，對買一送一不屑一顧，出門只搭計程車，麥當勞薯條加大吃不完就丟掉⋯⋯但這些高薪享受的是「舒服」，而不是「快樂」。
陳沂說，當時她發文批評那叫「浪費」，還被黃山料親自發文點名回覆，更不用說被很多刪料粉絲進攻叫她保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖。不過她沒有多米多羅這麼有求知慾，還去看了六本黃山料的書（這職業傷害有多大啊！）
陳沂直言，覺得多米多羅說得很好，黃山料就是那淺淺的池塘，但能在倒映中看到自己。所以他的文章能引起很多人的共鳴，覺得沒錯這就跟她想的一樣，「這就是在說我。」因為他的讀者都跟他一樣淺！
「我看這波護航黃山料的，都是在叫多米多羅不要這麼愛批評，尊重文學多樣性，然後保持善良；這不就是社會大多數人的態樣，不願意思考，用簡短的『金句』就能呼攏他們，被質疑說你不夠善良就結案。因為太有深度的他們真的看不懂！
所以他們說多米多羅嫉妒黃山料也沒錯。畢竟以多米多羅對知識涉獵的深度和廣度，出書絕對不可能跟黃山料一樣暢銷的」。
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