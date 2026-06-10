多米多羅狂酸黃山料作品！作家力挺「他」：完全合理

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娛樂中心／彭淇昀報導

台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引發討論。對此，作家朱宥勳也針對此事發表看法。

台灣作家黃山料出過多本暢銷書籍，還多次榮登各大書店暢銷榜冠軍。（圖／翻攝自黃山料臉書）

作家朱宥勳昨晚在臉書發文表示，他覺得多米多羅講得很不錯，大部分的文本分析他都贊同，而且他的影片比我更有娛樂效果，爆紅完全合理。

朱宥勳指出，可能唯一有一點不同的是，他認為黃山料的主力應該是「語錄體散文」，而不是「小說」。多米多羅批評的小說，剛好會讓他的缺點被放大，優點消失殆盡。

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YTR多米多羅談及黃山料的著作，引起不少網友共鳴。（圖／翻攝自多米多羅YT）

多米多羅5日上架新影片評論黃山料作品，標題相當直白，寫著「黃山料的書根本史上最難看！？公審台灣最暢銷作家的大騙局！！」透露自己實際閱讀了黃山料共6本作品，但整體閱讀感受卻像只看了2本書，認為其書籍存在大量留白、劇情公式化及人物刻畫單薄等問題，甚至以「看不懂在寫三小」、「書被湯婆婆摸過嗎？」等言論開轟，引發網友熱烈討論。

面對外界評價，黃山料日前公開發聲，坦言最近看到許多人分享對自己作品的看法，「謝謝大家的關心，我都收到了」，也強調，能理解每位讀者喜歡的作品不同，期待的閱讀體驗也不同，因此想藉機分享自己的想法。

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