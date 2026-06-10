資深記者鍾志鵬 / 台北報導

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636、翻攝自多米多羅YT、AI Gemini製作）

百萬訂閱網紅槓上暢銷作家震撼臺灣出版界，旅日YouTuber多米多羅以「黃山料的書根本史上最難看！？」公審黃山料作品，影片瞬間飆破175萬流量。引爆出版圈、讀者圈與網路社群大論戰。支持者認為終於有人說出真話，反對者則質疑批評過於尖銳。表面上看是網紅與作家的交鋒，但深入觀察，這場風暴真正討論的是：暢銷書等於好書嗎？流量是否代表價值？文學與市場究竟誰說了算？

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自多米多羅YT）

兩位主角是誰？

1.多米多羅：

以犀利吐槽、動漫評論、文化觀察聞名，YouTube擁有大量年輕粉絲。



2.黃山料

以愛情散文、小說走紅，多次登上年度暢銷排行榜，被稱為台灣最賣座的新世代作家之一。

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超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636）

多米多羅影片流量飆破175萬 向黃山料開戰砲火四射

多米多羅以一貫犀利評論風格，自費閱讀黃山料多本作品後，發布長篇評論影片，從散文、小說到文字風格逐一分析。



他批評黃山料作品：

1.內容空泛。

2.情感重複。

3.過度留白。

4.缺乏文學深度。

5.大量使用類似金句式寫法。



多米多羅直接以「史上最難看」形容個人閱讀感受。影片一出，支持者認為終於有人說出心裡話；反對者則認為評論過度尖銳，已接近公開羞辱。

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自多米多羅YT）

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自多米多羅YT）

黃山料高EQ回應沒有正面開戰新書照出 出版社冷處理

面對網路海嘯般的討論，黃山料沒有正面回擊。相較於激烈戰火，他選擇在社群平台以平和態度回應，持續宣傳自己的新書「我的黑道姑姑」。「每個人愛人的能力都不同。愛是看見，不是一直一直的索取。但我們也要看見彼此的匱乏，如果愛他，主動的盡力滿足他。」黃山料沒有對戰，持續無聲息宣傳最新最品。展現高度EQ。



目前局勢只有單方面開戰，沒有互轟。這個情況像是：評論者發動猛烈批判，作家選擇沉默承受。出版多本黃山料暢銷書的出版社也冷處理。

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636）

不只是多米多羅開戰黃山料 真正核心是暢書銷與文學品質之爭

這場事件之所以引發巨大共鳴，是因為它觸碰到出版業最敏感的問題。許多人心

中一直有個疑問：一本書賣得好，到底代表什麼？



支持黃山料的人認為：能感動數十萬讀者、長期登上排行榜，本身就是實力。

反對者則認為：銷量只能證明市場成功，未必代表文學成就。這也是這場風暴最核心的矛盾。

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636）

文學菁英與大眾閱讀的世代碰撞

如果把兩人放在不同象限觀察，會發現他們其實代表兩種完全不同的閱讀價值。



黃山料代表：情感共鳴、心靈療癒、容易閱讀、大眾市場。

多米多羅代表：內容深度、文學技巧、字彙豐富、邏輯分析、文化評論。



兩個人一邊強調心靈感受，一邊強調文學品質。這也正是當代閱讀市場最典型的衝突。

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636）

網紅時代來臨 出版權威正在改變

過去一本書能不能紅，往往掌握在出版社、書評人與主流媒體手中。但今天不同了。一支YouTube影片就可能改變一本書的命運。多米多羅的影片證明：在短影音與社群媒體時代，YouTuber、Podcast主持人甚至Threads意見領袖，都可能成為新的文化評論者。出版圈長年由專家主導的話語權，正被網路世代重新分配。

多米多羅開戰黃山料 其實最珍貴的是大家還願意談書

這場風暴最後誰贏誰輸，其實沒有那麼重要。重要的是：在短影音搶奪注意力、AI改變閱讀習慣的今天，竟然還有一支談論書籍的影片能衝上百萬觀看。有人支持黃山料、有人認同多米多羅、有人討厭兩人。但至少大家還在討論文字、討論閱讀、討論一本書的價值。這是整起事件最值得珍惜的地方。因為一個不再討論書的社會，才是真正令人擔心的社會。

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自多米多羅YT）

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖翻攝自多米多羅YT）

超級網紅槓上暢銷作家。多米多羅轟黃山料書史上最難看？！影片破175萬流量震撼臺灣出版界。（圖／翻攝自IG @iam_3636）

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