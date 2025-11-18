多納黑米季盛大登場 祭典線上看全程直播 青年會領聖火開道 族人齊聚慶豐收

圖說:多納國小歌謠展演揭開序。(圖片/原民會提供)

【記者羅伯特/綜合報導】2025 年多納黑米季祭儀Tapakadrawane（豐收之意） 文化產業系列活動日前(16日)上午於高雄市茂林區多納部落登場，族人盛裝齊聚，多納國小師生也全程參與，場面熱鬧隆重。開場在貴賓與族人手牽手的大圍舞中揭開序幕，由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀正式開始。高雄市議員范織欽及高雄市政府原民會主委阿布斯皆親臨共襄盛舉。

本次祭儀主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續。兩日活動內容包括分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。祭典由青年會率先開道，於 15 日晚間進行薪火相傳儀式，以火光點亮活動張力；在槍聲響起後，青年會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，象徵 Tapakadrawane 正式展開，整齊有力的步伐展現多納世代相傳的勇士精神；隨後的黑米公主王子選拔以族語自我介紹及族服盛裝亮相為主軸，展現青年對語言、文化與身份認同的自信與驕傲。

圖說:由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀正式開始。(圖片/原民會提供)

16 日祭儀全程直播後登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續祈雨祭文化演譯與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物、於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程。此段儀式象徵勇士完成守護土地、祈求甘霖與豐收的神聖使命，是 Tapakadrawane 最具精神象徵的核心橋段之一。隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。

今年 Tapakadrawane 首度啟動「祭典線上看」，由高雄市政府原民會與多納部落納美下三社文化促進協會合作直播 16 日上午 9 時至中午 12 時的重要儀式，並於前一晚薪火相傳特別派攝影團隊紀錄，用影像保存珍貴文化時刻。透過線上串聯，讓更多市民與各地朋友能零距離看見多納文化的深度與美好，也擴大祭儀文化的推廣影響力。而納美下三社文化促進協會理事長羅誠說到，各部落的文化發展皆有其獨特性，多納部落祈雨祭與茂林部落不同處，是由部落中最厲害的勇士前往指定地點採集植物與水，依照祖先流傳的方式完成祈雨儀式，祈求降下甘霖、帶來豐收。

圖說:開場在貴賓與族人手牽手的大圍舞中揭開序幕(原民會提供)

茂林區多納里里長羅耀明提到，祈雨祭演繹能呈現得如此完整，是耆老帶領與口傳教學的成果，讓青年在參與過程中真正理解儀式精神，也展現多納文化的多元樣貌。茂林區長駱韋志表示，多納 Tapakadrawane 是部落重要的歲時祭儀，文化學習應從小扎根，長者願意教、青年願意學，才能讓文化延續不斷，鼓勵族人參與祭典時要盛裝上場，以行動展現對文化的尊重與傳承。多納部落頭目羅馨指出，青年返鄉參與祭儀的重要性不只在協助執行工作，而是在籌備過程中透過實做向長輩學習，例如材料來源、山林採集方式等，這些都是活生生的文化傳承，也分享自己同為青年與頭目，與青年之間沒有隔閡，從溝通、找到問題到解決問題，都能快速磨合，讓文化在實作中持續被理解與延續。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，多納黑米季是重要的祭儀，每年都會返家，從未缺席過，茂林區三個部落皆擁有獨特且具指標性的文化內涵，而多納 Tapakadrawane 是魯凱族重要的文化儀式，每一個步驟都承載族人的生活智慧與信仰。本會持續與部落緊密合作推動文化傳承工作，今年透過「祭典線上看」多鏡頭及360度拍攝方式全程直播，讓更多市民與全台朋友同步見證多納文化之美，也以影像記錄方式保存珍貴傳統；看見許多原青返家籌備及參與薪火相傳、祈雨祭與完整儀式，不僅展現對部落的認同，也目睹了青年親手延續文化工作，非常令人感動，更是值得珍惜與學習的力量。