多給1個月房租！北市情侶躺床上成焦屍 首飾現金全給男方兒

記者楊忠翰／台北報導

台北市中山區驚傳火警，24日晚間8時許，民權東路1棟公寓6樓竄出火煙，警消迅速撲滅火勢，並在屋內尋獲2具焦屍，警方清查後發現，曾姓男子（69歲）及莫姓女子（57歲）是情侶關係，火警發生時皆躺在床上；曾男兒子表示，日前父親曾要求他回家拿首飾、金飾及現金，房東則說，曾男一口氣給了兩個月房租，至於詳細起火過程及原因，仍待警方進一步調查離開。

警方調查，曾男因罹患青光眼，導致視力薄弱、行動不便，平時均由莫姓女友照顧，兩人同住於民權東路一段巷弄內公寓6樓；24日晚間8時許，2人住家突然竄出火煙，公寓住戶急忙下樓逃生，警消獲報後趕抵現場，10分鐘內迅速撲滅火勢，警消清理火場時發現，曾男與莫女躺在床上，已成2具焦黑屍體。

曾男兒子供稱，日前父親曾打電話給他，並要求他返家探望，昨天下午1時許，他依約來到父親住家，父親交付首飾、金飾及現金3萬元，並表示：「我要帶女友出遠門旅遊」，沒想到晚上便發生火警。

房東表示，每個月房租是1萬8千元，曾男與女友住了1年左右，收入來源都是靠社會補助，昨天曾男1次給了2個月房租；警方初步研判，現場並無外力入侵跡象，至於確切起火過程及原因，仍待火調人員調查釐清。

