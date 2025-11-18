多線「環日」軍演反擊「台灣有事」! 中國軍號再發文嗆：日全境將變戰場

網路流傳的中國對日本飛彈部署示意圖。 圖：翻攝自 X《 海外爆料》

[Newtalk新聞] 近日由於日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，中日關係愈發緊張，尤其是中國方面反應頗大，除了敦促國民避免赴日旅遊、延期一系列日本電影上映外，還在社群網站上發布一系列的「警告」。X 官方帳號《China Military Bugle》近期貼出一系列英文警告，表示日本「全國都有成為戰場的風險」，儘管這次仍被網友惡搞。

《China Military Bugle》發布的警告圖片。圖：翻攝自 X《 China Military Bugle 》

網友發布的惡搞版圖片。圖：翻攝自 X《 China Military Bugle 》

不過，中國的回應不僅止於網路吵架層面，《边解感》在騰訊網上稱，自 10 日以來，解放軍已同步展開部署，以展示打擊意志與技術能力。除了在黃海進行的飛彈演習外，派遣055 型驅逐艦、054A 行護衛艦、903A 行補給艦編隊於九州南部大隅海峡附近進行「戰備巡航」，更是主要的措施之一。近期中國也在釣魚台周遭海域，派遣海警船進行灰色地帶行動，並出動共機擾台，可能都是該反應的一部分。

中國驅逐艦編隊鄰近日本活動，回擊高市早苗的「台灣有事」說法（示意畫面）。圖：翻攝自 X《 彩云香江》

《边解感》再次重申了在台海戰爭討論中已聽過無數次的「東風洗地論」，表示東風-17 導彈對日本腹地打擊時間，不超過10分鐘，幾乎無法攔截。而殲-20 所搭載的鷹擊-91 導彈更可以鎖定本州交通樞紐、武器系統、電戰設備等進行精確打擊。如此一來，便可突破日本的戰略縱深，將原先期待的有限衝突，拖入全面戰爭。

除此之外，《中國軍號》與《边解感》都有重提所謂軍國復辟之說，前者稱日本舉動重蹈軍國主義悲劇錯誤，後者則引俄羅斯聯邦安全會議秘書長謝爾蓋．紹伊古（Сергей Шойгу）之說法稱日本脫離戰後秩序。《边解感》更稱中國、俄羅斯、北韓已對日本形成包圍網，有著顯著的心理震懾與軍事壓力效果。

