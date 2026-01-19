多縣市推營養午餐免費 鄭英耀：尊重地方自治權責

台北市長蔣萬安日前率先宣布「營養午餐免費」措施，隨後各縣市也紛紛跟進，全台目前僅剩新北市和嘉義市尚未實施，新北市長侯友宜喊話，希望中央能有統一作法，教育部長鄭英耀今（19）天上午受訪時說，新版《財劃法》上路後，新北市將增加超過400億元，營養午餐屬於地方權責，教育部表示尊重，如果需要協助中央也樂意配合。

鄭英耀提到，對於中央地方的合作，教育部的態度始終一致，而隨著新版《財劃法》上路，新北市地方財政也會增加超過400億，從這個角度來講，《地方制度法》規範營養午餐屬於地方的權責，教育部也尊重地方自治，如果需要中央協助，教育部都樂於配合，希望至少在未來的營養午餐方面，持續幫助地方做到更專業的把關。

廣告 廣告

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

心寬體「胖」竟不唸ㄆㄤˋ！ 家長驚呆：唸錯30年

區桂芝罵北一女學生「腦殘」 教育部：將介入了解

劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子 梁文傑：他們是捍衛中華民國的人