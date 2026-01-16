多縣市政府拖欠社工薪資 嘉義、花蓮逾百人受影響

多縣市傳拖欠社工薪資。（示意圖／本報資料照）

多縣市拖欠社工薪資，嘉義、花蓮接連傳出上百名社工1月薪資未入帳。社工界直言，社工長期在第一線守護社安網，尤其花蓮天災人禍頻繁，社工承擔更多高壓及高風險工作，縣市政府卻當「慣老闆」，拖欠薪資已直接衝擊社工基本生活，「連準時發薪水都做不到，何來社會安全網？」

嘉義市社工職業工會14日指出，嘉義市政府因內部人事聘任流程延宕，導致社會處、教育處、衛生局等單位社工，至今尚未領取1月份薪資，已對社工生活造成影響，加劇基層社工對工作穩定性與職涯安全焦慮，呼籲嘉義市政府立即處理薪資延遲問題。據傳桃園、澎湖也有類似狀況。

時隔2天，花蓮縣社工職業工會今日（16）也發聲明表示，花蓮縣政府因約聘人員契約行政程序延遲，導致超過百名約聘社工，至今未領取115年1月份薪資，嚴重影響基層社工基本生活與工作穩定，要求縣府立即補發薪資。

花蓮縣社工工會指出，社工長期站在第一線，尤其去年花蓮光復堰塞湖災變期間，第一時間投入緊急安置、災後關懷與跨單位協調，長時間高負荷工作，撐起花蓮的社會安全網。然而，災後付出與承擔後，社工卻連最基本、依法應得的薪資都無法如期領取。

高雄市社工工會秘書長郭志南說明，公部門一般都是領「月頭錢」，如高雄、屏東社工薪資1月1日就已直接入帳；部分委辦案或補助案，可能因總預算未過，導致縣市政府方案中斷或延遲簽約，但即使行政流程上有問題，一定有可以處理的方式，是「縣市政府有沒有重視」的問題。

郭志南表示，勞基法保障勞工準時領薪水，拖欠薪資在民間是很嚴重的事，向勞工局檢舉可開罰，但公部門卻因約聘人員不適用勞基法，就覺得不要緊、政府自己當「慣老闆」。尤其花蓮天災人禍頻傳，社工第一時間救災、承擔高壓工作，非常不公平。

郭志南說，慢發薪水對一般家庭來說很嚴重，貸款繳費、家庭開銷等，如今卻慢了半個月還未拿到薪資，已對生活造成影響，100個社工背後就是100個家庭，「當社工無法照顧自己，怎麼照顧其他人？連準時發薪水都做不到，講什麼社會安全網？」

花蓮縣社工工會強調，薪資準時發放是最基本的勞動權利，要求花蓮縣府立即完成行政程序、補發積欠薪資；檢討約聘人員契約與薪資發放流程；保障社工基本生活與工作穩定，作為縣府人力政策與災害應變配置的重要原則。

