多縣市跟進免費營養午餐 卓榮泰：本來就是地方自治事項

台北市率先宣布營養午餐免費後，部分財政捉襟見肘的縣市也咬牙跟進，台中市長盧秀燕更喊話中央補助。行政院長卓榮泰今（1/10）視察雲林時表示，營養午餐本來就是地方自治事項，地方有能力做好，中央當然樂觀其成。

卓榮泰今天上午到雲林元長視察樂活運動館規劃，致詞時主動提到，感謝縣長張麗善宣布實施免費營養午餐政策，台灣已有10個縣市在去年以前實施，因為統籌分配款增加，包括雲林在內有8個縣市可以推動。

「這本來就是屬於地方自治事項」，卓揆表示，中央政府原本每年編列21億元補助全國各縣市弱勢家庭，另外還有38億元補助「3章1Q」，讓孩子能接觸到更好的食材，隨著統籌分配稅款大幅增加，地方政府更有能力把地方自治事情做好，中央政府樂觀其成。

卓榮泰指出，中央政府接下來就可以把沒有分配到地方的資源，用在國防、外交，以及跨縣市、跨年度的大型公共建設上，這就是中央與地方應有的分工關係，也是行政院推動修正《財政收支劃分法》的核心精神，除了可提升國民生活均衡，也讓中央與地方權責劃分更合理公平，更重要的是強化地方自治。

卓榮泰也說，拜託國會支持今年度的中央政府總預算，盡快審查，用理性、務實的態度審視，支持院版《財劃法》，讓中央地方一起進入新的合作時代、能夠真正落實地方自治的時代。

