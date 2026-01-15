多縣市跟進免費營養午餐！徐國勇嗆騙選票 蔣萬安：避免孩子因家庭經濟感到差異

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布推動學生「營養午餐免費」政策，引發各界关注。面對民進黨秘書長徐國勇質疑此舉是「選舉操作」，蔣萬安今（15）日度公開回應，政策目的而是希望讓所有孩子在成長過程中，都能「營養均衡、吃得安心」、不因家庭經濟背景而產生差距，同時也「很高興看到營養午餐免費政策台南、高雄等縣市跟進。」

蔣萬安表示，「很高興看到營養午餐免費政策台南、高雄等縣市跟進。」（圖／翻攝自畫面）

蔣萬安今日上午出席市府舉辦的「丙午迎新春聯揮毫大會」時，接受媒體訪問並回應相關質疑。他指出，學生營養午餐政策的核心價值，始終放在孩子身上，並非外界所指的政治包裝。他重申，推動免費營養午餐，最重要的目的，是希望孩子在成長的關鍵階段，能夠營養均衡、吃得安心，也不希望任何一個孩子因家庭經濟狀況，而感受到差異，進一步減輕家長的經濟負擔。

對於徐國勇公開質疑「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛！台北市的財政最好，我當過台北市議員，也是台北市選出的立委。台北市的財政最好，請問營養午餐是台北市先做的嗎？不是」，甚至直言此政策難道是在騙選票。

蔣萬安回應，「很高興看到營養午餐免費政策台南、高雄等縣市跟進」，也樂見更多地方政府不分黨派，一起為孩子的健康努力。蔣萬安也強調，政策的目的在於是否真正照顧到孩子與家庭，讓孩子可以營養均衡、吃得安心；減輕家庭負擔的同時，也不希望孩子在校園裡，因家庭條件不同而感受到壓力和差異。

根據統計，目前全台已有多數縣市實施或即將實施營養午餐免費政策，包括桃園、新竹縣、宜蘭、花蓮、彰化、南投、離島縣市，以及今年9月起上路的台北、台中、台南、高雄、基隆、新竹市、苗栗、雲林、嘉義縣、屏東等地，僅剩少數縣市（新北市、嘉義市）尚未納入。

至於黃偉哲針對教師獎金提出的質疑，蔣萬安並未進一步回應。

