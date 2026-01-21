多縣市10度低溫！心臟醫警告：氣溫每降1度 「死亡率升1.6%」

健康中心／李紹宏報導

強烈大陸冷氣團發威，氣象署今（21）日對全台多縣市發布10度以下低溫特報。面對低溫天氣，民眾務必做好保暖工作，以免誘發心臟疾病，嚴重可能導致死亡！三總心臟內科醫師蔡宗能示警，氣溫每下降1°C，死亡率會上升1.6％，而國民健康署也提醒，低溫環境是無聲殺手，3類族群須做好「低溫保健」。

強烈冷氣團襲台，全台低溫，醫師和健康署呼籲加強保暖，避免誘發心臟疾病。（示意圖／資料照）

多縣市「10度低溫以下」！每降1度 死亡率升1.6％

根據台北市衛生局資料，入冬後的12月至隔年2月是心血管疾病最危險的奪命高峰期。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能表示，寒冷環境會誘發人體血管劇烈收縮，導致血壓失控攀升，對心臟產生極大壓力，更可能觸發致命的急性心肌梗塞或心因性休克。數據指出，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2％，死亡率更會上升1.6％。

不只胸悶！低溫出現「2症狀」 恐是心臟衰竭徵兆

除了胸悶等典型心臟病症狀，蔡宗能特別提醒，民眾若察覺自己出現呼吸異常短促、雙腳水腫或莫名全身虛弱，這些往往是心臟功能衰竭、無法負荷低溫的警訊，應第一時間尋求醫療協助，切勿當成普通疲勞而延誤診治。

醫師警告，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2％，死亡率更會上升1.6％。（示意圖／freepik）

健康署：強烈冷氣團來襲 3高風險族群須保健

對此，國民健康署署長沈靜芬指出，低溫會導致血管收縮、血壓升高，以下三類族群需特別執行「低溫保健」：

1.長者族群： 應遵守「慢、熱、起、穿、行」五字訣。起床時先在床上活動四肢，坐完床邊、穿妥衣物後再下床，並補充溫開水。如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

2.三高及慢性病患： 低溫環境易使血壓波動，患者應定期量測血壓血糖，並嚴格遵照醫囑按時用藥，切勿擅自停藥。

3.早出晚歸與戶外工作者： 包含輪班人員等，建議採取「多層次穿搭」，並特別注意頭頸部與四肢保暖，嚴禁「喝酒暖身」。

健康署強調，若民眾出現胸悶、呼吸困難、冒冷汗或頭暈等心臟病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」的中風辨識動作，應立即撥打119求救，並記錄發作時間，切勿自行開車就醫，以免錯失黃金治療時機。

