多繳多得？養老金繳費再抬上限 農民懟：實在交不起

新年伊始，中國多地農民就面臨養老金繳費上限迎來新一輪上漲的壓力，相關話題近日也上了熱搜。據媒體報導，近兩個月，多地宣布城鄉居民基本養老保險（下稱「農民養老金」）繳費檔次最高標準將在今年上漲，這是時隔數年後再次密集上漲。儘管多地官方稱「多繳多得」、「繳滿15年，月領可達千元（人民幣，下同，約143美元）以上」，仍引來大批農民和網民強烈反彈，媒體也發聲稱農民「不是不想交，是實在交不起」，因為「眼下活著就已用盡全力」。

據經濟觀察報報導，農民養老金主要包括「基礎養老金+個人帳戶養老金」。其中，基礎養老金由中央財政和地方財政補貼構成，個人帳戶養老金則主要來源於個人繳費。從制度設計來看，個人繳費每年設有上限，該上限即為農民養老金繳費檔次的最高標準。

2026年初，雲南、安徽、貴州、遼寧等地陸續上調城鄉居民基本養老保險最高繳費檔次。雲南衝到1萬元/年，成了全國首個「萬元檔」省份。安徽、貴州、遼寧也翻倍漲，最高漲到5000到9000元。

報導並稱，農民養老金水平偏低的問題一直備受關注。2023年，全國企業退休人員人均養老金為3162元/月，而農民養老金人均為214元/月，兩者相差14.8倍。從原因來看，一方面是財政對農民養老金的補貼力度有限，另一方面是個人繳費水平偏低。在「多繳多得」的原則下，若按個人按繳費下限（多個省份定為200元/年）繳納15年農民養老金，即使疊加財政補貼，退休後的養老金也只有200元/月左右。

報導稱，多地官方強調「多繳多得」「繳滿15年，月領可達千元以上」等語，但政策不斷抬高繳費上限，超過普通農民負擔能力，而基礎養老金多次上調後，仍停留在百元出頭的區間，這讓不少農民抱怨「不是不想交，是實在交不起」，因為農民是看天吃飯，多數農民一輩子種地，年收入也就幾千塊，每年如何能拿出1萬去繳養老金？並稱這規定是給農村有錢人訂的。

不少網民不滿留言批評：「農民大多工作都沒有，用什麽交」，「一個月200，積年勞作的身體，不夠吃藥的費用」，「過高的過低的平均平均。不能寒了大家的心」，「應該給交公糧時期的農村人補貼」，「城市幾千幾萬的交過沒有？」。

新京報社論對此評論指出，農民養老金困境的主要矛盾不在「上限不夠高」，而在「多數人繳不起、繳不多」。因此，提升「地板」比抬高「天花板」更能直擊痛點。解決農民養老金困境，不能只把希望押在「抬上限」這一條腿上，更需要系統性補短板、強支撐。

