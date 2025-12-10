「多聞臭屁」可防老化！研究證實：可逆轉阿茲海默症的行為

科學家建議，與其停下來聞花香，不如停下來聞聞自己的屁，可有效預防老化。（圖／AI示意圖）

根據《獨立報》報導，《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academies of Science）近期刊登的一項研究，來自約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine）的科學家發現，一種名為「硫化氫」（hydrogen sulfide）的氣體，可能有助於保護大腦免受阿茲海默症侵襲，並改善老化相關的神經退化症狀。

硫化氫是人體自然產生的氣體，這是造成放屁臭味的主要來源氣體，雖然其臭味類似臭雞蛋，也常與腸胃氣體相關聯，但研究指出，在低劑量下，這種氣體能夠協助細胞傳訊並參與腦部功能的調節。研究第一作者喬凡納佐（Daniel Giovinazzo）表示，理解這類氣體在細胞內的傳導路徑，有助於設計未來可能的療法。

研究團隊指出，硫化氫透過一種名為「化學硫水合作用」（chemical sulfhydration）的過程，修飾目標蛋白質。這項機制在健康大腦中有助於調節神經活動，但隨著年齡增長，大腦內的硫水合作用會逐漸減少，且這種現象在阿茲海默症患者中更為明顯。

為進一步探究此一機制，研究團隊以模擬阿茲海默症的基因改造老鼠進行實驗，並注射一種名為「NaGYY」的化合物，此化合物能緩慢釋放硫化氫至體內。連續12週後，研究人員透過行為測試發現，接受治療的老鼠在記憶與運動功能方面的表現，比未接受治療的老鼠提高約50％。

研究中也發現，當大腦中缺乏硫化氫時，一種稱為「糖原合酶激酶β」（GSK3β）的酵素，會與另一種名為Tau的蛋白質發生過度結合，進而促使Tau蛋白在神經細胞內堆積成纏結結構，阻斷神經傳導並造成細胞死亡，是導致阿茲海默症的關鍵病理之一。

共同作者保羅博士（Dr. Bindu Paul）指出，這項研究首次確認了老化、大腦神經退化與氣體分子訊號之間的直接關聯，而協同研究的菲利波維奇博士（Dr. Milos Filipovic）也強調，透過提升硫水合作用，有可能減緩甚至逆轉阿茲海默症的行為退化表現。

研究團隊認為，未來可望發展以硫化氫為基礎的治療方法，阻斷GSK3β與Tau之間的有害交互作用，進而保護大腦認知與記憶功能。儘管實驗目前僅限於動物模型，但相關發現為阿茲海默症治療帶來新的希望。

