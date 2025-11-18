多花錢「買靠窗座」上機後超傻眼！ 美國乘客怒告航空公司
美國傳出離譜案例！多名乘客額外花錢購買飛機「靠窗座位」，上機卻發現眼前只有一道牆，根本沒有窗戶。受害乘客因此對達美航空與聯合航空發起集體訴訟，而聯合航空最新回應更令人傻眼，竟主張：「靠窗座位的定義，是靠著機身側壁，不一定會有窗。」
乘客花169美元卻看到「白牆」？為何會沒有窗？
根據《紐約郵報》報導，艾薇娃（Aviva Copaken）是提出訴訟的乘客之一，她指出自己曾花169.99美元（約新台幣5,300元）購買靠窗座，登機卻看到的只有機身內壁。
報導指出，之所以會出現「無窗靠窗座」是因為部分機型（如波音737、Airbus A320、波音757）因機身結構需容納管線或設備，因此至少會有一排缺窗設計。
但乘客強調，其他航空公司（如美國航空、阿拉斯加航空、瑞安航空）在訂位時會清楚標示是否有窗戶，唯獨聯航與達美沒有提醒旅客。
被航空公司定義成「靠牆」？
聯合航空向聯邦法院提出動議，要求駁回訴訟，理由是「窗邊座位」並不保證有外部視野；聯航律師在文件中主張：「『靠窗』僅指座位的位置在機身側邊，而非保證一定有窗。」
此外，聯航也強調，運送契約中從未承諾每個靠窗座都會有外部窗戶。然而，這項說法被乘客代表律師怒批是「文字遊戲」，完全違反一般旅客的合理期待。
旅客為何願意多花錢買靠窗？真的只是為了風景？
訴狀中指出，許多旅客額外付費不是為了拍照，而是因為心理需求，例如：緩解飛行恐懼、減少焦慮或幽閉恐懼、減輕暈機不適。但若旅客知道這些座位其實沒有窗，他們根本不會選，也不會多付錢。
航空公司能否把「靠窗座」賣給你卻不給窗？官司要打多久？
原告團隊控告聯航四項罪名，法院已排定預計2027年6月7日開審。航空業界也擔心，一旦乘客勝訴，未來恐掀起「透明收費」的全面改革潮。
