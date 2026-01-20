【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】百變尤物多莉Dory出道滿五年，正式解鎖人生與創作重要里程碑，多莉Dory日前舉辦首場《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會，同步安排媒體記者會，預期吸引粉絲與娛樂圈高度關注。

▲多莉出道5年解鎖里程碑，坦言易胖體質靠這招瘦身。（曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉Dory出道五年首次以完整流程公開亮相，將近距離與粉絲互動，並首度面對媒體，分享出道六年來的心境轉折、創作幕後故事與未來發展規劃。寫真書銷售的一部分也會做為公益。

簽書會上，多莉Dory以透膚蕾絲訂製長裙現身，展現成熟自信、極具時尚張力的全新風格；而於簽書會互動環節，則將換上另一套黑色平口包臀長禮服，以俐落線條與優雅輪廓呈現截然不同的氣場層次，成為現場拍攝與討論焦點。本次活動不僅是對粉絲的感謝，也象徵了多莉Dory邁入全新階段的重要起點。

多莉Dory坦言，自己是很愛吃美食，尤其是甜食，加上是易胖體質，高中時期是65公斤，控制飲食及運動來瘦身，維持體重45公斤左右，只要一超過48公斤就會開啟瘦身模式。最滿意自己的身體是腰跟屁股，心目中的理想型是165公分、體重90公斤以上，年紀可以接受45歲以上，多莉說，因為這樣的體型很像我爸爸，會想跟比較穩重的人交往。

出道即將滿六年的多莉，未來計畫會以搭火車、徒步方式環島開直播，藉此想看看不同的風景、體驗人文，當然也會擔心被怪人跟蹤，本計畫也想體驗睡公園，但被粉絲以安全考量阻止。