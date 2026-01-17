多莉爆孫生「不尊重人」互動內幕 怒嗆：幹嘛還來找我！

網紅多莉為首本寫真書《San Dory三多莉》舉辦簽書會。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

網紅多莉Dory今（17日）為首本寫真書《San Dory三多莉》舉辦簽書會。她身穿透膚蕾絲訂製長裙現身，傲人曲線若隱若現。常在社群展露身材的她，提到自己27萬粉絲的IG帳號無預警消失一事，讓她一度崩潰。多莉無奈表示：「就是照片尺度太大，違反社群條例，目前還在努力救回。」

被問如何維持好身材？外型亮麗的多莉坦言自己是易胖體質，高中曾重達65公斤，靠控制飲食與運動才維持在45公斤左右。她對自己的腰窩與臀部最有信心，更意外透露理想型偏好「165公分、90公斤以上、45歲以上」的穩重熟男，笑說：「因為體型很像爸爸，比較有安全感。」

此外，多莉日前曾在網路上爆料孫生私下邀約不尊重人，連名字都打錯。她今受訪透露，兩人原本在節目認識後印象一度改觀，但孫生在深陷輿論風暴時突然退她追蹤，讓她感到受傷。沒想到近日孫生又像沒事人一樣邀她擔任「拳願」舉牌女郎，多莉傻眼表示：「你先前都不想跟我聯繫，幹嘛還來找我？我以為他對身邊朋友都有禮貌。」

多莉爆孫生「不尊重人」互動內幕。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

