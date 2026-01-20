多莉身材太辣受刑人最愛 跪求二刷意外成「監獄女神」

多莉出道滿5年特別推出個人首本性感全裸寫真集《三多莉》。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕「Dory」多莉身材火辣、窈窕動人，日前她出道滿5年特別推出個人首本性感全裸寫真集《三多莉》，沒想到這本書在監獄意外搶手，同時成為討論度最高的話題，收穫「監獄女神」封號。最誇張的是，竟然有受刑人表示，自己的寫真集被其他人偷走，跪求多莉二刷。

多莉在社群平台分享這段讓她感到意外的經驗，她說有剛出獄的更生人私訊給她，表示自己在獄中有買《三多莉》寫真集，但是被其他「同學」偷走，只好詢問會不會推出二刷版本？希望能再買一次。也因為這樣多莉才知道自己在受刑人之間是女神般的存在，而且寫真集也在監獄走紅，真的非常意外。

多莉透露目前《三多莉》寫真集並沒有計畫推出二刷版本。(資料照，記者胡舜翔攝)

不過多莉表示，目前《三多莉》寫真集並沒有計畫推出二刷版本，只能對受刑人喊話，讓他們抱著「快點出來與多莉見面」的想法走回正途，進而參加活動見面。

