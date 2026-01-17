多莉透視裝見粉絲 徵爸爸型男友

身材誘人的「百變尤物」多莉Dory，出道5年發行人生首本最大尺度的寫真書《San Dory三多莉》，17日辦簽書會，吸引多位粉絲到場支持。她昨穿透膚蕾絲訂製長裙，讓豐滿上圍若隱若現；接著換穿黑色平口包臀長禮服，展現俐落線條與優雅輪廓，「我最滿意我的腰跟屁股曲線」。

自認是易胖體質的多莉，坦言愛吃美食，尤其抗拒不了甜食，在高中時一度體重最高到65公斤。她現在多靠控制飲食及運動來瘦身，堅持維持體重45公斤，只要一超過48公斤就會開啟瘦身模式。

多莉昨大方分享自己的理想型，表示最喜歡像爸爸一樣的穩重男，「身高165公分、體重90公斤以上，這樣的體型很像我爸爸」，關於年齡，她則說可以接受到45歲男性。

她除了分享出道以來的心境轉折，也透露今年計畫，表示想要直播以搭火車、徒步的方式環島，想藉此體驗不同風景、人文，也同時跟粉絲互動；她說，原本還想挑戰夜宿公園，但被粉絲以安全考量阻止。