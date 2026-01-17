多莉「透膚蕾絲」藏不住深溝 開4理想型條件盼脫單

多莉17日舉辦寫真書記者會。（曖維多媒體廣告行銷提供）

「百變尤物」多莉Dory出道5年，今（17日）出席人生首本最大尺度的《San Dory三多莉》寫真簽書會。吸引很多粉絲到場支持的她，大方分享自己的理想型，最喜歡像爸爸一樣的穩重男，「身高165公分、體重90公斤以上，年紀可以接受45歲以上，這樣的體型很像我爸爸」。

多莉今先以透膚蕾絲訂製長裙現身，展現成熟自信，同時也藏不住她的好身材；接著換上黑色平口包臀長禮服，以俐落線條與優雅輪廓呈現截然不同的氣場層次，她也害羞表示，她最滿意她的腰跟屁股曲線。

多莉身穿透膚蕾絲長裙。（曖維多媒體廣告行銷提供）

高中時期曾65公斤的多莉坦言，自己愛吃美食，尤其最抗拒不了甜食，加上易胖體質的關係，日常多控制飲食及運動來瘦身，堅持維持體重45公斤，只要一超過48公斤就會開啟瘦身模式。

多莉推出首本尺度最大寫真書。（曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉出道將滿6年，今年計畫以搭火車、徒步的方式環島，想藉此看看不同的風景、體驗人文；她本來還想挑戰夜宿公園，但被粉絲以安全考量阻止。

