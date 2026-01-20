多莉Dory寫真太辣遭偷走！受刑人跪求買二刷 意外圈粉成了「監獄女神」

娛樂中心／綜合報導

多莉Dory近日推出突破尺度的全裸寫真竟意外成了「監獄女神」。（圖／攝影龐文宏提供）

「百變尤物」多莉Dory 出道滿5 年，近期正式解鎖新里程碑，推出個人首本性感全裸寫真集《三多莉》，於上週末17日在台北信義ATT舉辦首場《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會，尺度與話題性同步引發討論。在作品曝光後迅速引發討論，不僅讓多莉的人氣再度攀升，甚至讓她斬獲「監獄受刑人」粉絲，讓他相當訝異。

有網友私訊多莉Dory表示自己的寫真在監獄被同學偷走。（圖／翻攝自threads@多莉Dory ）

近日，多莉於社群平台Threads 分享一段讓她自己都直呼「意外」的私訊。有網友是剛服刑出獄的更生人，在1月8號才剛出獄，不過他哀怨表示「我在獄中有買你的寫真集三多莉，但被其他同學偷走」，詢問是否會推出二刷版本，希望能再買一次，直言「真的很漂亮」。

多莉Dory急忙詢問網友該如何回覆對方。（圖／攝影龐文宏提供）

對此，多莉傻眼表示，很意外自己寫真竟能「在監獄裡紅起來」，強調自己並沒有計畫推出二刷版本，對於這樣的回饋感到驚訝之餘，也希望這些支持者能在重獲自由後，重新面對生活「希望他們能想著出來見我改邪歸正。」

多莉Dory外貌身形相當性感惹火，竟擄獲監獄受刑人粉絲。（圖／翻攝自IG @dory_0.6.2.0_2.0）

貼文一出，短時間內便吸引大量互動，不少粉絲留言力挺，戲稱她正式晉升為「監獄女神」也有人笑稱「這影響力太狂」、「感覺你一本能抵當貨幣使用」、「結果因為換他偷拿別人的寫真再進去一次」、「只好再關進去看了」、「為了寫真繼續蹲」甚至有網友開玩笑說，「可以送一本給椅子（網紅Toyz）嗎，他很需要」

