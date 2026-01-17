多莉Dory白紗犯規透膚曬爆乳！鬆口孫生刪好友又私邀「拳願」很錯愕

娛樂中心／綜合報導

「百變尤物」多莉Dory推出性感寫真，出道5年正式面對媒體與粉絲舉辦見面會。（圖／攝影龐文宏提供）

「百變尤物」多莉Dory出道滿5年，正式解鎖人生推出性感全裸寫真，多莉Dory將於017日（六）在台北信義ATT舉辦首場《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會，現場吸引近百位粉絲與知名網紅力挺。這也是多莉Dory出道五年首次以完整流程公開亮相，將近距離與粉絲互動。

多莉Dory寫真「三多莉」性感尺度大突破。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉Dory寫真「三多莉」性感尺度大突破。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

首度面對媒體，分享出道六年來的心境轉折、創作幕後故事與未來發展規劃。寫真書銷售的一部分也會做為公益。多莉Dory身穿白色透膚蕾絲訂製長裙現身，玲瓏身材一覽無遺，另一套黑色平口包臀長禮服，以俐落線條與優雅輪廓呈現截然不同的氣場層次，讓現場粉絲們手機按不停。

廣告 廣告

多莉Dory一身白色透膚蕾絲禮服，玲瓏身材一覽無遺。（圖／攝影龐文宏提供）

多莉Dory訪問中坦言，自己很愛吃美食，尤其全家都愛吃甜食，「喜歡吃到飽，所以都肉肉的。」，高中時期更衝上65公斤，靠控制飲食，目前體重45公斤左右，一超過48公斤就會開啟瘦身模式，自己纖腰目前僅20到22寸，為了今天的今粉絲見面會狂餓3天、斷水1天，活動結束後就要大吃特吃慶祝。

多莉Dory坦言被孫生刪好友又私邀超錯愕。（圖／攝影龐文宏提供）

聊到自己心目中的理想型是165公分、體重90公斤以上，年紀可以接受45歲以上，多莉說，類似自己爸爸的題型，「蛇丸或統神都是他的菜，因為這樣的體型很像我爸爸，會想跟比較穩重的人交往。

多莉Dory聊到自己愛吃美食，卻特別為了這場活動斷食3天。（圖／攝影龐文宏提供）

聊到先前被網紅孫生刪除好友後，卻又回頭邀他去拳願，她有點尷尬笑說，「當初他出事時，在IG提說要把一些人退追蹤，原本以為是他好友結果退追蹤，有點難過受傷，當初沒想太多，到後面又回頭私訊我能不能跟他去『拳願』，去當他的女郎，讓我有點錯愕，既然都不想跟我聯繫了為何還私訊我。」

更多三立新聞網報導

《康熙來了》結束滿10年 蔡康永吐實情：從沒完整看過最後一集

政大系籃正妹風格丕變！「拍付費大尺度」全脫私照「重點僅手遮」網驚

Andy熬19天戒掉10年菸癮！半夜戒斷發作 撐過最痛苦關卡全紀錄

周杰倫澳網遭秒殺帥翻「周董甩飛墨鏡」全網找！同款被挖出價格曝光

