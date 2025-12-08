多處轉移晚期癌症 正確策略治療仍能迎生機
國立陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心昨（八）日發表一則極為罕見且成功的肝癌末期治療案例，證明即便面對棘手、全身多處轉移的晚期癌症，只要選擇正確的治療策略，仍有機會迎來生機，為陽明交大醫院第三度通過衛生福利部「癌症診療品質認證」，給出了最紮實的成績單。
74歲的宜蘭宋女士於民國一O六年被診斷為肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶，儘管在台北某醫學中心接受了當時的標準口服標靶藥物治療，但效果不彰。短短時間內，肝臟腫瘤暴增至驚人的十八公分，肺部轉移病灶多到難以計數，宋女士因此肝功能異常、黃疸，並出現嚴重的呼吸困難，宋女士最終決定回到熟悉的家鄉治療，她選擇轉回陽明交大醫院，腫瘤醫學中心王緯書主任回憶道:「當時宋女士極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動。」
宋女士經醫療團隊仔細評估後，果斷放棄了無效的標靶藥物，改採化學治療方式，結果僅僅兩個月後，原本多達數百顆的肝臟和肺部轉移性腫瘤，竟大幅縮小，幾乎完全消失不見；腫瘤指數從治療前的八十點四，下降到正常值小於七點一，宋女士擺脫了氧氣和輪椅的依賴，活動自如，重拾生活能力，這對團隊來說，比任何認證都更珍貴的成就與回饋。
癌症治療是一場長期抗戰，在穩定追蹤的第五年一一一年八月，宋女士的腫瘤指數再度升高至一九七，電腦斷層發現肝內有一點二公分的新生腫瘤，腫瘤醫學中心立即召集多專科團隊會議，決定採取更為精準的放射線治療搭配化療，治療後，這個新生腫瘤再次完全消失，指數也恢復正常，直至最近一次一一四年十一月回診追蹤，宋女士的腫瘤都沒有再復發，持續保持健康！這證明陽明交大醫院在治療晚期癌症時，能運用多樣化且最先進的設備與技術，為病患提供精準有效的「個別化治療」。
王緯書主任指出，宋女士的案例充分展現了醫院在腫瘤治療上的專業判斷、精準治療與團隊合作的卓越成效，更具備能執行高難度療法的先進設備，「癌症診療品質認證」這項嚴格的認證，代表醫院在人力、設備、治療流程、品質管理以及最重要的治療成果上，均已達到國家級頂尖標準。
