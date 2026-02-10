多處連鎖賣場遭竊損失百萬 高市警跨區逮慣竊送辦

賣場監視器畫面拍下宋姓男子在連鎖賣場內佯裝購物，趁店員忙碌之際竊取商品的作案過程。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊近期針對轄內竊盜案件進行大數據分析，發現轄區一連鎖賣場多家門市陸續遭竊，損失金額可觀，多間被害商家紛紛向警方報案。為有效遏止連續竊案發生，警方立即組成專案小組展開偵辦，主動與各門市進行資料調查比對，發現多起竊案之作案手法、犯嫌穿著及特徵高度相似，研判為同一男性嫌疑人所為。

專案小組經調閱監視影像及擴大比對犯罪足跡後，鎖定宋姓男子(37歲)涉嫌重大，隨即展開蒐證與追查。警方調查發現，宋男除涉嫌高雄地區5起竊案外，另涉臺南市麻豆、善化等區2起同類型門市竊案，作案範圍遍及南部多地。

廣告 廣告

警方蒐證完備後，向橋頭地檢署聲請搜索票及拘票獲准，日前趁宋嫌準備銷贓前，在其臺南市中西區民權路租屋處樓下成功將其查緝到案，並於租屋處內查扣贓物化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等多項商品，以及贓款新臺幣5200元等證物，全案依法帶回偵辦。

警方在宋姓嫌疑人租屋處起獲大量竊得商品，全案除依竊盜罪嫌移送臺灣橋頭地檢署偵辦。(記者張翔翻攝)

警方進一步調查發現，宋嫌利用其名下蝦皮賣場接受訂單，待客戶下單統計後，再前往連鎖賣場竊取所需商品供貨牟利，企圖藉網購平台掩護犯罪，同時為躲避查緝，宋嫌多次刻意製造斷點，在目標門市前數百公尺處徒步前往，並趁店員忙碌之際徒手竊取商品放入隨身背包或提袋後離去。經專案小組擴大清查，已確認宋嫌以相同手法涉及高雄、臺南及臺中等地近14件連續竊案，累計商家損失金額接近百萬元。

全案除依竊盜罪嫌移送臺灣橋頭地檢署偵辦外，警方將持續針對宋嫌蝦皮賣場販售明細擴大追查，追溯相關贓物流向，以釐清是否仍有其他被害商家。