多角化經營奏效 高雄港櫃量穩固 郵輪到港創歷年次高 115年將持續優化港埠環境

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄港務分公司持續推動多角化經營策略，在全球經濟受美國關稅政策不確定性影響、港口營運成長趨緩的環境下，仍成功穩固高雄港櫃量並拓展新興業務，郵輪到港艘次更創下歷年次高佳績。

高雄港務分公司指出，114年整體營運表現穩健，全年營業收入預估約86.21億元，貨櫃裝卸量約880萬TEU。其中，郵輪業務招商成果逐步顯現，國際郵輪到港預報達95艘次，包括母港42艘次、掛靠港53艘次，顯示高雄港在郵輪市場的吸引力持續提升。

在核心業務方面，高雄港務分公司透過與連海船舶裝卸承攬公司、鴻明船舶貨物裝卸承攬公司續簽長期碼頭租約，穩定貨櫃與散雜貨作業量；同時配合全球能源轉型，積極布局離岸風電與綠色能源產業，包括提供台船環海風電工程專用碼頭空間，以及推動船舶替代燃料（生質燃油）加注服務招商。

港區開發與觀光動能亦同步推進。高雄港旅運中心商業空間已全數完成招商並正式營運，遊艇產業持續擴大投資，帶動港區觀光效益；洲際一期海底電纜廠及A6-A重件碼頭啟用後，將形塑結合製造、運輸與裝載的離岸風電產業核心基地。

此外，高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程陸續完成，提升水深與設施規格，可因應超大型貨櫃輪靠泊需求，強化港口長期競爭力。安平港、布袋港與馬公港亦分別透過觀光開發、客貨分流與旅運設施優化，全面提升服務品質與營運效能。

展望115年，高雄港務分公司表示，將持續與航港產業夥伴攜手合作，推動新亞灣雙子星大樓開發、洲際液化天然氣接收站建設、港區重大工程與郵輪產業升級，同時加速地方港口招商與活化，朝向永續、多元且高效率的現代化港口邁進。（圖／記者王雯玲翻攝）