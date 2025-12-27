「多語台灣，英語友善，龍井多元教育推廣園遊會活動」二十七日熱鬧登場，展現龍井區各級學校全面推動英語教育的決心。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

「多語台灣，英語友善，龍井多元教育推廣園遊會活動」二十七日於龍井公所熱鬧登場，展現龍井區各級學校全面推動英語教育的決心。活動今年已經是連續第三年舉辦，內容由龍井區各級學校進行英語學習成果展演，今年首次以戶外園遊會及闖關遊戲方式辦理，並結合聯合國公布的「二０三０永續發展目標」作為活動主軸，讓學生在學習英語的同時，也能認識全球永續發展的重要議題，拓展國際視野。

金緯教育基金會董事長林孟令、執行長賴鴻毅等人長期關注龍井區學童英語教育之議題，從一一二年五月起，即偕同恒心社福基金會董事長顏寬恒陸續於龍井區各里巡迴舉辦推動英語教學座談會，獲得學生家長的熱烈迴響。

活動除邀請龍井區各校師生、家長會長、志工隊及所有參與演出的學生家長熱情同歡外，並邀請台中市教育局副局長郭明洲、龍井區公所區長何宜真、龍井區各里長等貴賓蒞臨現場共襄盛舉。

英語學習成果展演以戶外園遊會及闖關遊戲方式辦理，希望藉此增加學生對英語學習的興趣和熱忱。（記者陳金龍攝）

賴鴻毅致詞時表示，教育是百年大計，孩子們更是國家未來的主人翁，金緯教育基金會未來仍將持續秉持這股關心地方教育的初衷，期盼能有更多的機會，與各界共同努力提升龍井區教育環境，創造更多的全國第一。

顏寬恒則表示，希望藉由推動英語教育的方式，將英語學習紮根於孩子們的日常生活，在潛移默化中培育優秀的語文能力，成為能和世界接軌的社會菁英，未來將持續致力於打造平等的教育環境、縮小教育資源的城鄉差距。

各校學生精彩的演出內容呈現出在英語學習環境中所獲得的成果，博得在場嘉賓一致喝采，此外，各校亦精心設計豐富多元的闖關遊戲，透過活潑有趣的互動體驗，在教師與家長的陪伴引導下，不僅加深學生的學習印象，也促進親子情感交流，讓英語學習自然融入生活。

活動在眾人的掌聲中圓滿落幕，期望藉由學生們的活潑與創意，讓英語學習過程充滿歡樂，增加對英語學習的興趣和熱忱，進而鼓勵學生使用英語進行有效的溝通和表達，並搭配龍井區各校堅強的師資陣容，建構優質的多元教育環境。