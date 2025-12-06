多語實力稱霸全國 新北勇奪語文競賽94座特優

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市代表隊計有259位選手出征114年全國語文競賽，在全臺22縣市、2,585位語文選手競爭激烈中脫穎而出，抱回94座特優獎座，獲獎數稱霸全國，展現新北語文教育的深厚實力與多元文化能量。

教育局長張明文表示，語言是文化的根，也是連結世界的重要能力。新北市長期在國語及本土語文教育投注心力，從課程設計、教材研發、語文競賽到多元展演，全方位培育語文人才。

他說，此次代表隊再度締造94座特優的亮眼成績，要特別感謝各校師長長期深耕語與陪伴。未來將持續結合在地文化、母語復振與閱讀寫作推廣，擴大語文實作場域，讓孩子敢說、能寫、會表達，期盼明年再度挑戰全國能締造更高峰。

《圖說》教育局長張明文出席語文競賽原住民祈福儀式給予祝福。〈教育局提供〉

張明文指出，全國語文競賽分為國小、國中、高中、教師及社會等5組，語別涵蓋國語、臺灣台語、臺灣客語及臺灣原住民族語4大類，其中原住民族語更細分16族語、42種語言別；競賽項目包括演說（含情境式演說）、朗讀、作文、寫字、字音字形5大項及本土語讀者劇場。從舞臺上的一字一句、紙上的一筆一畫，到團隊共演的讀者劇場，新北選手以穩健台風與深刻文本理解，將多年累積的語文實力轉化為亮眼成績。

《圖說》崇林國中楊士廣同學榮獲114年全國語文競賽國語朗讀國中學生組特優(左一) 。〈教育局提供〉

榮獲「國語朗讀國中學生組特優」的崇林國中七年級楊士廣同學，去年即在國語朗讀國小學生組奪下全國特優，此次再次站上國賽舞臺成功蟬聯特優。他說再度挑戰國賽，最難忘的是與老師及選手夥伴並肩努力的時光，在嚴謹卻溫暖的集訓團隊陪伴中，持續雕琢咬字、語氣與情感節奏，讓朗讀不只是技巧，更是一次自我突破，為自己的學習歷程寫下重要里程碑。

《圖說》頭前國中魏以晴同學榮獲114年全國語文競賽作文國中學生組特優。〈教育局提供〉

榮獲「作文國中組特優」的頭前國中九年級魏以晴同學，去年在寫字項目已拿下全國特優，今年轉戰作文賽場再度奪下特優，成為作文與寫字雙料冠軍。她說在段考、模考與各級賽事壓力交織下，仍選擇把握機會努力放手一搏，最終在全國賽一舉奪得特優，為青春寫下難忘印記。

《圖說》林明德老師獲得阿美族語演說社會組特優，第二排左5者。〈教育局提供〉

最具象徵世代傳承精神的，是76歲的族語支援教師林明德，他挑戰阿美族語演說社會組奪得特優。投入族語教育逾30年，是許多孩子的文化引路人。

林明德表示，此次參與國賽是一場深刻的「尋根之旅」，在撰寫與練習演說稿的過程中，不僅反覆推敲發音、文法與詞彙的準確性，更思考如何透過族語傳達阿美族的價值觀與精神。這座特優獎座不只是肯定，更象徵族語傳承在都會區仍能扎根、綻放。