多語通譯上線！ 虎尾就業中心打造移工友善職場 轉職、求助一次到位更有力

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為破解移工、新住民在求職與轉換工作時最常遇到的語言困境，虎尾就業中心率先推出越南語、印尼語「多國語言就業諮詢服務」，並同步擴大外國人轉換雇主業務據點，讓企業找人才更快、移工轉職更安心。首波三場次服務即吸引大量外籍朋友使用，短時間內協助逾七十人釐清工作權益、文件規範與求職疑問，顯示語言服務已成為打造友善勞動環境的關鍵力量。

虎尾就業中心提供越南與印尼語通譯服務，協助移工掌握求職資訊。(記者廖承恩翻攝)

虎尾就業中心今年十月啟動的第一階段通譯服務，分別於 10 月 16 日、23 日與 29 日舉辦，邀請精通中文的新住民擔任現場與電話口譯。三天內共服務 76 位外籍移工，協助內容涵蓋求職諮詢、轉職流程、權益保障、文件解說等。有移工在諮詢後直呼「第一次真正聽懂規定」，顯示語言協助不只是翻譯文字，更是銜接制度與需求之間的橋梁。虎尾就業中心也同步開放線上預約，讓外籍朋友透過 https://forms.gle/zUvZRye1TmPwjAFb7 提前安排服務，提升使用便利性。

面對移工轉換雇主案件量逐年攀升，雲嘉南分署自 9 月 1 日起大幅調整服務版圖，由原本僅臺南、嘉義兩處可辦理，擴增為永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾六大就業中心皆可受理。此舉讓移工不用再跨縣市奔波即可完成轉職程序，也加速企業端人力媒合效率。勞動部亦在「外國人勞動權益網」新增多國語查詢專區，提供越南語、印尼語、英語等多語版申請書與同意書，讓資訊透明、程序清楚、權益更有保障。

今年十月正式啟動首波多語通譯服務。(記者廖承恩翻攝)

參與服務的新住民通譯陳氏紅釧表示，許多移工因語言不足而在求職或詢問程序時感到畏縮，「他們不是不懂，是沒有聽得懂的人。」她的分享讓外界更看見語言資源的迫切需求。透過母語溝通，她協助許多人打開心結、釐清誤解，也讓移工更有信心面對職涯挑戰。她期盼政府持續擴大語種，讓在臺工作的外籍朋友都能安心求助。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，多語就業服務不只是政策，更是改變命運的力量。他表示，「語言若打不開，就找不到路；通譯若到位，才能真正保障權益。」他強調，該中心將持續擴增語言別、增加服務據點，並與地方產業鏈合作，讓移工能更快媒合到合適職缺，同時讓企業穩定補充人力，雙方都能受惠。未來也將朝向跨語種、一站式就業服務努力，讓友善職場不只是口號，而是看得見的承諾。

邀請新住民與移工運用多語服務，求職轉職皆能獲得專業協助。(記者廖承恩翻攝)

虎尾就業中心誠摯邀請新住民與移工勇於使用多國語就業服務，無論求職、轉職、創業或職訓需求，都能透過專業諮詢找到最佳方向。更多資訊可洽 05-6330422，或加入虎尾就業中心 Facebook（https://reurl.cc/e95bmK）及 LINE@（https://lin.ee/qFPK1Hr），掌握最新求職、創業與職訓訊息。