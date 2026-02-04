多語‧多美迎新春 高雄新住民多元文化踩街嘉年華

農曆新年即將到來，由天主教善牧基金會承接高市社會局委託辦理鳳山新住民家庭服務中心，近日攜手跨蝦米文化工作室，在鳳山鳳二市場周邊舉辦熱鬧非凡的春節踩街遊行，帶領民眾在採買年貨的日常中，一同享受穿梭在市場內外的多元色彩。(見圖)

主辦單位今(四)日說明，為了迎接這場與眾不同的踩街派對，善牧基金會高雄中心特別聚集來自世界各地的新住民朋友化身大藝術家，在中心裡展開「創意馬拉松」；從服飾搭配、手作燈籠、手繪春聯到大型旗幟，新住民朋友運用母國語言、傳統圖騰與節慶元素，把對家鄉的祝福化成一件件溫暖的作品，不同語言在空間裡交織，不同文化在創作中相互欣賞，讓春節不只是熱鬧，更充滿交流與理解。

來自越南的小雪分享，在這裡畫春聯的時候，我會想起小時候過年的熱鬧氣氛，很開心可以把母國文化放進作品裡，讓大家互相了解、一起感受。來自印尼的阿惠提到，能和來自不同國家的夥伴一起準備踩街活動，既開心又有成就感，不只是參加活動，更像是一起完成一件很棒的新年作品。對她們而言，作品不只是道具，更是一段被看見的生活故事。

在新春的腳步聲中，鳳二市場瀰漫輕快活潑的氛圍，新住民自信地展示著她們的作品，沿途與採買年貨的民眾親切互動，市場裡的攤商、買菜的阿嬤，紛紛停下腳步，好奇地詢問這些漂亮道具的含義；這種「在生活中相遇」的文化對話，比任何教科書都要鮮活，這場踩街遊行成功讓多元文化不再只是口號，而是自然而然流動在老街的空氣中，成為鳳山春節記憶裡最動人的一塊拼圖。

善牧高雄中心表示，該活動透過藝術創作與踩街行動，希望打破族群界線，讓大眾看見新住民朋友豐富的美學視角與生命能量，並藉由春節這個充滿祝福的節日，讓多元文化自然走進社區，未來中心也將持續以多元文化活動陪伴新住民家庭走進社區、走向公共參與，讓理解與尊重慢慢融入日常，其他活動資訊歡迎致電○七-七一九一四五○。