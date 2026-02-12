多賢美巡坐著唱...證實「腳踝骨折」病休 TWICE大巨蛋恐缺1

韓國女團TWICE成員多賢腳踝骨折，將缺席接下來巡演直到痊癒。（圖／翻攝自多賢 IG）





韓國女團TWICE帶著《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，去年登上高雄世運首度來台開唱，掀起全台ONCE（粉絲名）熱潮，不過當時9缺1，彩瑛因迷走神經性昏厥而暫停所有活動至年底。今年將於3月20、21、22日在台北大巨蛋連唱3天，本以為能全員到齊，但如今因多賢骨折，恐怕又將缺1。

TWICE所屬經紀公司JYP娛樂昨（11日）晚間發出公告，說明多賢在北美巡演初期就發現了腳踝異樣，在美國也持續治療，也因此在北美演出都是坐著完成和ONCE見面，而回到韓國診斷確定腳踝骨折，為了藝人的身體，宣布多賢將不參加2月13日至3月7日的北美巡演來靜養，後續活動將以恢復狀況和醫生判斷來決定。

廣告 廣告

不過《THIS IS FOR》在北美站結束後，回到亞洲第一站就是台灣，因此多賢很可能缺席本次巡演台北站，雖然ONCE對於台灣都可能無法看到完整體而覺得可惜，但還是希望成員們將身體健康放在第一位。



【更多東森娛樂報導】

●天菜舞者血癌痊癒！首現身時尚活動 曝身體現況

●巨胸擺桌上爆爭議！美女主播淪「癡漢人肉墊」崩潰發聲

●快訊／神木隆之介結婚！女方是圈外人 經紀公司證實

