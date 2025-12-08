多走路年省7千元醫藥費！83歲博士走出4大奇蹟防胖又防失智

「人生或許可以不走路，但我毫不猶豫地選擇『散步的人生』。」日本83歲保健學博士、抗老鍛鍊專家石田良惠，即便年過八旬，仍活躍於寫作與公開演講等多項工作。他充沛的元氣背後，藏著一個簡單卻有效的祕密，正是多年來堅持每日晨間散步！多走1500步年省3.5萬日圓醫藥費！百歲人瑞也愛走

石田良惠博士習慣在清晨外出散步，無論是遛狗、與鄰居閒話家常，或是單純呼吸新鮮空氣，他深信「走路，就是健康的源頭。」

這並非口說無憑，因為根據日本國土交通省的試算數據發現，只要每天多走1,500步（約1公里、15分鐘路程），一年下來竟能節省約3萬5千日圓的醫療費用，折合台幣大約7千多元。可見散步不僅是對身體好的健康投資，更是省荷包的「經濟良藥」。

石田博士也特別提到曾獲金氏世界紀錄認證的長壽雙胞胎「金婆婆與銀婆婆」，銀婆婆生前常把「人類是從腳開始衰老」這句話掛在嘴邊，她每天都會散步30分鐘來鍛鍊腿腳，即使年過百歲仍精力充沛，這讓石田博士更加堅信，散步是延緩衰老、維持身體機能的關鍵，因此他毫不猶豫走上這條「步行人生」。

83歲博士的「步行人生」4大好處越走越健康

石田博士現在生活中最不可或缺的，就是晨間散步時光了，長年下來已經養成了習慣，哪怕只是短短走路10或15分鐘，長期減持都能超乎想像的健康紅利。

體重管理： 持續散步能有效燃燒多餘脂肪。石田博士正是靠著走路，在更年期輕鬆維持體重穩定，完全不需要刻意加強節食。 促進循環、不水腫虛冷：中年後容易感到困擾的虛冷或水腫問題，石田博士從來沒遇上，他歸功於散步促進了全身血液循環與新陳代謝，這還能提升體溫調節能力，降低夏日中暑的風險。 心靈排毒： 走出戶外接觸自然，感受微風輕拂與四季變化，是提升心理健康的天然良方。石田博士春天特別愛沿著神田川健走賞櫻，秋天則到公園踏落葉賞景，一年四季「走」起來都有不同的樂趣，也更有生活動力。 有助腦部健康：東京都健康長壽醫療中心指出，每週至少90分鐘的步行（平均每日約15分鐘）對維持認知功能有明顯效果，也有多項國際研究證實走路對大腦的保護力。 例如南丹麥大學與雪梨大學的研究顯示，每天平均走3千8百步降低約25％失智症風險；義大利研究針對65歲以上長者追蹤4年發現，經常散步的人因腦中風引起的血管性失智風險降了超過7成。

邊走邊滑手機太浪費！打開「五感」大腦更年輕

不過，很多人連散步、健走時都低頭緊盯手機螢幕，石田良惠博士提醒「這樣走路就太可惜了！」畢竟駝背或低頭行走的姿勢，不僅會減少運動效益，還可能造成身體負擔。

他建議散步時抬頭挺胸，並試著打開「五感，感受花草的色彩、嗅聞空氣中的香氣、聆聽鳥鳴與風聲，這些來自大自然的微小刺激，也能活化大腦並促進心理健康。

建議新手先以每天15分鐘為目標，習慣後再漸漸拉長至20或30分鐘即可。腎臟科醫師石川英昭也很推薦利用散步預防失智，因為研究指出，每天久坐超過8小時，死亡風險也會提升，不過關鍵不是「走多遠」或「走幾步」，而在於「持之以恆」，所以，試著先從設定小目標開始，為今天走這麼多步的自己來點鼓勵、接著激勵自己明天去走更遠一點的公園，更能從中獲得成就感喔！



