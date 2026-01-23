多起山坡地擋土牆傳隱憂 陳永福邀專家會勘把關

248260123a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳永福近日陸續接獲民眾陳情，反映新店安坑山坡地社區及深坑多處擋土牆存有安全疑慮。為排除潛在危險，陳永福第一時間邀集工務局、土木技師公會及水保服務團隊等專業單位，前往陳情地點逐一進行實地會勘，要為居民的住家安全把關。

針對民眾擔憂的擋土牆現況，專業技師於現場進行詳細勘查與評估。陳永福表示，透過技師專業的說明與後續處置建議，不僅能讓住戶清楚了解現狀，更能及時採取必要的防護措施，落實「住得安心」的承諾，讓鄉親不再提心吊膽。

此外，陳永福也特別關切錦繡社區日前發生擋土牆土石滑落的修繕進度。他在日興里里長廖景春及專業技師的陪同下再次前往視察，除了確認施工細節外，現場更要求施工單位必須針對新舊擋土牆的銜接處加強處理，確保工程品質嚴謹，防止未來再次發生類似災害。

陳永福強調，維護鄉親的生命與居住安全是首要任務。他要求相關單位必須秉持專業、持續追蹤工程品質，務必將各處安全隱憂降至最低，真正守護新店與深坑地區的居住環境與公共安全。

照片來源：新北市議員陳永福臉書翻攝

